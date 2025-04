El misterioso mensaje de Luis Sequeira tras el triunfazo de la Lepra

En medio de la algarabía del vestuario tras el triunfazo conseguido en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, el cual selló el pasaje de Independiente Rivadavia a los octavos de final del Apertura, Luis Sequeira fue el encargado de encender la polémica a través de un misterioso mensaje que publicó en su historia de Instagram.

El volante, que no fue parte del once titular en el duelo de anoche tras una merma en su rendimiento (ingresó en el complemento y asistió en el segundo gol), publicó una foto de los futbolistas en el camarín del Madre de Ciudades con una descripción muy particular. Abajo de la palabra "clasificados", el ex San Lorenzo puso un emoji haciendo el gesto de silencio.

La historia que publicó Sequeira en sus redes sociales. (Instagram)

La publicación despertó una gran curiosidad, y se prevé que el futbolista tuvo este gesto con aquellos que lo criticaron a lo largo de la última semana por su nivel de juego y las actitudes que tuvo tras el duelo con Aldosivi (se fue rápido del vestuario del Gargantini post triunfo con el Tiburón) y la clasificación en Copa Argentina.

En el medio, Alfredo Berti decidió sacarlo del equipo titular y sentarlo en el banco de suplentes. Ingresado en el complemento, el enganche envió el centro que terminó en el gol de Mauricio Cardillo, que terminó marcando el 2 a 1 final con el que la Lepra se metió en octavos.

Mientras tanto, en Independiente Rivadavia celebra un paso fundamental en la máxima categoría del fútbol argentino. El próximo paso será sumar contra Defensa y Justicia en la última fecha para poder quedar lo más arriba posible en la zona y evitar cruces ante el puntero o escolta del otro grupo.