El mensaje inspirador de Franco Colapinto a los jóvenes durante una charla virtual: "No dejen de..."

Franco Colapinto es sin duda uno de los grandes referentes del automovilismo argentino. El piloto argentino que arribó a la Fórmula 1 a mitades de 2024 de la mano de Williams Racing, hizo su debut en el Gran Circo y estuvo presentes en las últimas 9 carreras de la temporada anterior. A partir de su gran rendimiento, el oriundo de Pilar fue contratado como piloto reserva de Alpine para este año y se espera que vuelva a subirse al monoplaza en el séptimo GP de la temporada en Emilia Romagna, Imola.

No obstante, se creía que el joven de 21 años iba a tomar el lugar de Jack Doohan para este fin de semana en el GP de Miami, aunque eso no sucedió. Lo que sí estaba confirmado es que luego de las tres carreras en Asia (Japón, Bahréin y Arabia Saudita), Colapinto iba a volver a estar en el box de Alpine para ser el reserva en la ciudad estadounidense.

Finalmente, Franco no viajó a Estados Unidos ni para ser piloto de reserva y ni para estar arriba del simulador en Enstone, ya que tenía planeado su participación de manera virtual en un evento en Argentina este martes por la mañana en el Movistar Arena, en un encuentro con jóvenes emprendedores que se denomina Experiencia Endeavor Sub 20.

El mensaje de Colapinto en la Experiencia Endeavor Sub 20

Durante esa charla, el pilarense dejó un emotivo e inspirador mensajes para todos los presentes en la charla: “No dejen de soñar en grande. No hay que tenerle miedo al error, el mayor error es no intentarlo. No hay tamaño para los sueños. Capaz los cumplimos, o no, pero no vamos a tener ese sentimiento de no haberlo intentado”, sentenció.

Además del piloto, quienes estuvieron presentes en la charla fueron: Martín Migoya, el CEO de Globant; Nicki Nicole; Pierpaolo Barbieri, CEO de Uala; Tomás Machuca, CEO de Fenikks; Valentín Antonio, CEO de Qaizen; Melina Caporaletti, fundadora de Movi Go, y Federico Robello, fundador de Guchini. Por su parte, el moderador del evento fue Nacho Elizalde.