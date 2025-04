La cargada oficial de River a Boca con la que sus hinchas enloquecieron en las redes: “Tuitazo”

River venció a Boca en el Superclásico por 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi por la 15º fecha del torneo Apertura y los festejos se extendieron no solo en la cancha, con cantos dedicados a Boca y euforia de los protagonistas, sino en redes sociales. Uno de los posteos, de hecho, generó revuelo entre los fanáticos.

A pocas horas de la victoria millonaria, la segunda consecutiva en Superclásicos, la cuenta oficial de River llenó la red social X de publicaciones, sin embargo, una llamó la atención de riverplatenses y bosteros. Se trató de una foto de Sebastián Driussi celebrando su gol, el segundo de River, sobre el final del primer tiempo.

Pintado rojo y blanco, como mi corazón uD83DuDE0F pic.twitter.com/7RD4Z7IfEZ — River Plate (@RiverPlate) April 27, 2025

Detrás del propio Driussi se veía la desazón de dos jugadores de Boca: Lautaro Blanco y Marcos Rojo, que no habían podido impedir el gol del delantero. La cuenta de River realizó un juego de palabras con ambos apellidos de los defensores y una típica canción de cancha y escribió: “Pintado Rojo y Blanco, como mi corazón”.

Las repercusiones fueron varias y en X los hinchas de River festejaron el tuit. “Qué nivel del CM”, “Tuitazo” o “Grandísimo tuit”, fueron algunos de los elogios. Además, hubo más chicanas para el capitán de Boca: “¿Qué pedía Rojo con la mano arriba?”, escribió un usuario.

La crítica de Rojo al árbitro Ramírez

Marcos Rojo sorprendió por cuestionar al árbitro Nicolás Ramírez luego de la derrota 2-1 con River por haber amonestado demasiado prematuramente a los futbolistas del Xeneize. El capitán declaró: “Iban veinte minutos y había sacado tres amarillas, en la primera falta ya nos sacó amarilla. En la mía dice que siga y después se tira para atrás y cobra falta y saca amarilla; en la de Belmonte también. No entiendo que estaba viendo el referí, pero ya está... Siempre lo mismo (...) Es la segunda vez que nos dirige este muchacho… pero no voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que hable de él”.