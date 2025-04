El Mago Coria estuvo en el Monumental y dejó un curioso elogio para Mastantuono: “Menos mal que…”

Ningún hincha de River fue indiferente a la victoria millonaria de ayer en el Superclásico ante Boca por 2-1 y, menos aún, al tremendo golazo de Franco Mastantuono con el que el equipo de Marcelo Gallardo abrió la cuenta a los 25 minutos del primer tiempo. Tal es el caso de Guillermo Coria, histórico tenista argentino y excapitán del equipo de Copa Davis.

El Mago es un sabido fanático de River y estuvo ayer en el Monumental junto a su hermano Federico, actual 139º del ranking ATP, para disfrutar del triunfo de su equipo. Coria, ganador de nueve títulos y ex Nº3, conoce a Franco Mastantuono desde la época en la que el volante de River se lucía con la raqueta como uno de los mejores proyectos argentinos.

El golazo de Mastantuono

Por eso, al ser entrevistado luego del partido en el Monumental, Coria recordó aquella época (por cierto, no tan lejana: en 2018 Mastantuono era uno de los diez mejores del país en la categoría Sub 12) y habló del pasado de quien hizo delirar al público con su golazo: “Es un gran tenista, en la Sub 10 la rompía, era de los mejores del país. Tengo una foto con él de chiquito cuando recorríamos todo el país con un programa que tenía el Colo (Carlos) Mac Allister en la Secretaría de la Nación; fuimos Azul y él estuvo”.

Coria, como el resto de los hinchas de River, hizo eco de un pedido colectivo sobre el de 17 años, que ahora brilla en el fútbol: “Lo que hace, la rompe. Esperemos que no se lo lleven, porque lo queremos disfrutar más”, solicitó el Mago, quien junto a su hermano Federico luego del partido se sacó fotos con el propio Mastantuono, Sebastián Driussi y Marcelo Gallardo.

El elogio de Coria a Mastantuono

Por último, entre risas, Coria agregó un curioso elogio para con Mastantuono cuando le preguntaron sus sensaciones luego de su golazo: “Menos mal (que dejó el tenis)… Menos mal que lo tenemos acá así lo disfrutamos nosotros. Pero en el tenis también hubiese dado muchas alegrías. Está en otro nivel; es una locura lo que juega este pibe”, se rindió.