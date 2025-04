No se vio en TV: el provocador gesto de Marcos Rojo a los hinchas de River al irse del Monumental

Boca sigue puntero de la Zona A del torneo Apertura con 32 puntos, pero sufrió un golpazo esta tarde en el Monumental. Perdió 2-1 el Superclásico con River gracias a los tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi (empató transitoriamente Miguel Merentiel) y padeció el segundo traspié en los últimos 10 partidos.

Uno de los que no protagonizó su mejor tarde fue el capitán Marcos Rojo, que fue tempranamente amonestado por el juez Nicolás Ramírez y más tarde salió reemplazado por Lautaro Di Lollo. Terminó su participación con molestias y en el banco de suplentes debió colocarse hielo.

El gesto de Rojo

Rojo, habitualmente provocador, ya había comenzado la tarde en el Monumental con chicanas: llegó vistiendo una gorra en la cabeza con una “B” color rojo. Luego del encuentro, cuando los jugadores de Boca se retiraban de la cancha al túnel hacia el vestuario y Rojo era de los más chiflados, se agarró el buzo y se besó el escudo de Boca mirando y desafiando a la hinchada millonaria.

Lo cierto es que en redes sociales el gesto no fue aprobado por todos los hinchas xeneizes, que cuestionaron su nivel en el Superclásico, sus infracciones (su primera tarjeta amarilla derivó en el espectacular gol de tiro libre de Mastantuono) y sus declaraciones poco autocríticas. “Representen el escudo como se merece”, se quejó un usuario.

Las declaraciones de Rojo tras la derrota con River

Marcos Rojo sorprendió por cuestionar al árbitro Nicolás Ramírez luego de la derrota 2-1 con River por haber amonestado demasiado prematuramente a los futbolistas del Xeneize. El capitán declaró: “Iban veinte minutos y había sacado tres amarillas, en la primera falta ya nos sacó amarilla. En la mía dice que siga y después se tira para atrás y cobra falta y saca amarilla; en la de Belmonte también. No entiendo que estaba viendo el referí, pero ya está... Siempre lo mismo (...) Es la segunda vez que nos dirige este muchacho… pero no voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que hable de él”.