Gallardo comparó el golazo de Mastantuono a Boca con uno de Juanfer Quintero: “No veía un gol así desde el de Quintero a…”

River fue finalmente quien sonrió en el Superclásico del fútbol argentino. Fue victoria 2-1 ante Boca por la 15º fecha del torneo Apertura gracias al aporte goleador de Franco Mastantuono, el hombre de la tarde, y Sebastián Driussi. Mastantuono anotó un gol que dejó boquiabiertos a muchos y Marcelo Gallardo no fue la excepción.

Mastantuono abrió la cuenta en el Monumental con un tremendo golazo de tiro libre a los 25 minutos del primer tiempo. El volante de 17 años, que se disputaba la ejecución con Kevin Castaño, remató de zurda al ángulo superior izquierdo de Agustín Marchesín y nada pudo hacer el ex Porto y Lanús.

La comparación de Gallardo

Las repercusiones del golazo fueron varias y una notoria fue la que protagonizó el mismo Marcelo Gallardo. En la conferencia de prensa posterior, el Muñeco prácticamente interrumpió al periodista que le estaba por preguntar acerca del gol y su reacción para rendirse en elogios hacia Mastantuono y su “perla” y compararla con el gol que Juan Fernando Quintero le hizo a Racing en la Superliga 2018-19.

El DT de River declaró, incrédulo: “Golazo, golazo, tremendo golazo. Hace rato que no veía un gol así, creo que desde el de Juanfer Quintero a Racing que también fue un golazo descomunal, de esos tiros libres que bajan y caen ahí y son inatajables. La verdad, una perla… Una perlita hermosa”.

El golazo de Juanfer a Racing

El propio Mastantuono habló de su gol, que será inolvidable para los hinchas de River, y reveló la fe que se tenía. “Confié en mí, lo mismo mis compañeros, que me dan la libertad de poder patear. Por eso siempre estoy agradecido al plantel en el que estoy, porque no es fácil siendo tan chico que te den tanta seguridad. Vi que estaba lejos, pero me tenía fe de que hoy tenía que entrar, y por suerte se dio así”, expuso el de 17 años, una de las figuras de la tarde.