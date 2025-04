El resultado que hizo festejar a Boca a horas del Superclásico ante River en el Monumental

Faltan menos de 12 horas para que se dispute el primer Superclásico de 2025. River y Boca se verán las caras en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura. Es un partido donde ambos equipos se juegan mucho, ya que los dirigidos por Marcelo Gallardo quieren seguir escalando posiciones en la zona B mientras que los de Fernando Gago quieren asegurarse terminar primeros en su zona para poder definir siempre de local en los playoffs.

Es por ello que horas antes de enfrentarse a su clásico rival de toda la vida, el cuadro de la Ribera recibió una excelente noticia y que podría festejarla aún más si derrota al Millonario. Argentinos Juniors, uno de los rivales que podía igualar a Boca en la cima de su grupo, empató 1-1 ante Belgrano de Córdoba en Alberdi y quedó a dos puntos del elenco comandado por Gago.

Así, la nueva ventaja implica que con una victoria en el clásico, la cuestión estará resuelta y el partido en Victoria ante Tigre de la última jornada (día y horario a definir) no cambiará nada en absoluto. No obstante eso no es todo, ya que si el Xeneize no pasa del empate en Núñez, ya se asegurará ser insuperable en punto y entonces, una nueva igualdad en el José Dellagiovanna le permitirá a Boca ser, indefectiblemente, el líder de su grupo.

Boca puede asegurarse terminar primero en su grupo. (Foto: archivo)

Además, esa no es la única posibilidad debido a que si el equipo de Pintita cae en el Monumental, pero vence al Matador en la última fecha también será inapelable que le quiten el primer puesto. Sea como sea, la novedad es un aliciente a nivel matemático, y deja al equipo, en la previa del choque ante el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, con la posibilidad de festejar por partida doble, ya que definir siempre de local tiene una ventaja y en estos casos es lo mejor que le podría pasar al Xeneize.

Cómo se definen las posiciones en caso de igualdad en puntos

Otro aspecto a considerar, en caso de que el Superclásico no tenga ganador, es qué ocurriría si en la última jornada el equipo de Nico Diez alcanza a Boca en la cima de la tabla. Según el reglamento, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol. En ese contexto, el Xeneize actualmente cuenta con una ventaja en ese rubro respecto a Argentinos (+3) y también sobre Huracán (+4), que podría volver a entrar en la pelea si los dirigidos por Gago dejan puntos en el camino. Esto se debe a que, de vencer el martes a Newell's, el Globo igualaría en puntos con los de La Paternal.