Antonio y Petruchi, tras el empate de Gimnasia: "Nos vamos con bronca"

Gimnasia y Esgrima igualó 1-1 ante Nueva Chicago en el Víctor Legrotaglie y, por el contexto del partido, dejó pasar una grandísima oportunidad de quedarse con los tres puntos. En la primera mitad, Nicolás Ferreyra no pudo convertir un penal (lo atajó Ferrero) y en el complemento, con dos jugadores más, no pudo quebrar el empate. Tras el encuentro, los protagonistas expresaron sus sensaciones en conferencia de prensa y lamentaron el resultado.

Ignacio Antonio, pilar en el mediocampo, indicó: "Tenemos bronca porque queríamos ganar de local. Creo que hicimos todo para quedarnos con el partido, por mala fortuna lo terminamos empatando, pero hicimos un gran partido". Luego, el volante soltó: "Tuvimos un montón de situaciones, un penal, un tiro en el palo, pero no la pudimos meter y eso nos está faltando. Buscamos todos los caminos, pero el gol no llegó".

Gimnasia tuvo todo para ganar, pero no pasó del empate con Chicago. (Prensa GyE)

Petruchi, el arquero del Mensana, expresó sobre la jugada del gol de Chicago: "En el momento no llego a ver si la pelota se va, es muy finita y sobre la línea. El gol les sale porque le pega mal, me sorprendió y no la pude sacar". Además, el 1 dijo: "Da bronca por todo, los rivales hacen su planteo y está en nosotros romper eso. Tuvimos nuestras chances y ellos con muy poquito se llevan un montón".

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima se mantiene en lo alto de su zona con 24 puntos, dos por encima de Chacarita, que es su inmediato perseguidor. En la próxima fecha, el Lobo intentará mantener su racha y seguir en el primer puesto cuando visite a Gimnasia de Jujuy.