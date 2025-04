¡Al igual que Scaloni! Colapinto se puso en modo ciclista junto a Pechito López

El pasado jueves se conoció la noticia de que Franco Colapinto no estará presente en el GP de Miami. El argentino había sido confirmado para ser el piloto reserva de Alpine en la sexta carrera de la temporada luego de hacer pruebas en el simulador de Enstone durante los Grandes Premios de Japón, Bahréin y Arabia Saudita.

Sin embargo, el joven de 21 años no viajará a la Florida debido a que este martes formará parte de una charla en el Movistar Arena en un encuentro con jóvenes emprendedores que se denomina Experiencia Endeavor Sub 20. Este evento, que contará con Colapinto conectado de manera virtual, no tendrá venta de entradas, ya que es cerrado y exclusivamente para los adolescentes, jóvenes y estudiantes que fueron invitados.

Colapinto salió a correr con su bicicleta junto a Pechito López

Ante esta noticia, Franco aprovechó su tiempo libre durante este fin de semana en el cual no hay F1 y salió a dar una par de vueltas, pero no con su auto sino que con su bicicleta. El pilarense mostró otra de sus facetas deportivas junto José María "Pechito" López en Francia.

En una historia de su cuenta de Instagram, se puede observar al piloto reserva de Alpine junto al tricampeón del Campeonato Mundial de Turismos y también ganador de las 24 Horas de Le Mans, pedaleando por una de las rutas de la ciudad de Niza. Además, junto a ellos dos se sumó Martín Freytes, jugador de rugby que se desempeña en el Stade Nicois de la ciudad gala.

La tajante frase de Oakes sobre la competencia interna entre Colapinto y Doohan

Colapinto podría tomar el lugar de Doohan en Imola. (Foto: archivo)

El jefe de Alpine, Oliver Oakes, salió a hablar sobre lo que generó la llegada del argentino al equipo y cómo le afectó al australiano toda la presión que tenía encima: “Me molestó un poco porque fichamos a otro piloto reserva”, dijo en el podcast F1 Explains, en referencia a Franco. Y agregó: “La intención no era que todos se arriesgaran con Jack; me molestó mucho porque creo que es un piloto joven y necesita su oportunidad”.

El ingeniero fue más allá y se refirió a la presión mediática que está soportando Doohan en este inicio de temporada: “Me sentí muy mal por él, todos lo estaban buscando incluso antes de que debutara en la Fórmula 1”.