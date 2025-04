Ortigoza reveló qué jugador de San Lorenzo pedía Moretti con insistencia que subieran a Primera

El escándalo que se desató luego de que una cámara oculta expusiera a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, recibiendo dinero de parte de la madre de un chico del club no para de sumar capítulos. Moretti ya presentó a la Justicia su autodenuncia, pero también Néstor Ortigoza, ídolo y ex director deportivo del club, denunció al presidente del Ciclón (que en este momento goza de una licencia).

¿Qué sostiene Ortigoza, que trabajó con Moretti hasta agosto pasado como director deportivo? Según el campeón de la Copa Libertadores, 2014, el presidente le pedía que subiera a Primera futbolistas que él no consideraba capacitado, y que luego de dar la negativa, Moretti entonces empezó a realizar un “embate” hacia mi imagen con intenciones de expulsarme para poder llevar adelante sus “espurios negociados”.

Moretti vive su semana más agitada en San Lorenzo. (Foto: archivo)

Ortigoza recordó un caso en particular y no temió mencionarlo en la denuncia: Concretamente, el caso de Donato Larrosa recuerdo particularmente, pues Moretti insistía muy especialmente por él para que subiera al plantel principal, a lo que yo me oponía por la falta de experiencia y condiciones para ello”, afirmó.

¿Quién es Donato Larrosa? Larrosa nació el 19 de junio de 2002 y a los 20 años debutó en su club Juventud de Las Piedras de la Primera División de Uruguay y luego de solo 366 minutos en 18 partidos, en julio de 2024 firmó contrato con San Lorenzo. Llegó a la Cuarta División, tuvo esporádicas presencias en Reserva, pero jamás llegó a Primera, algo que, según Ortigoza, Moretti exigía “insistentemente”.

Larrosa es una de las llamativas incorporaciones del Ciclón el año pasado, a las que se suman por ejemplo Juan Cruz Vega o Maximiliano Zelaya. Larrosa es hijo de un millonario empresario y se especula con que su llegada estuvo relacionada al conflicto tras el arribo de Matías Reali y los “comprobantes truchos” que intentaron sacarlo de Independiente Rivadavia. Moretti y una situación cada vez más lejos de la luz al final del túnel.