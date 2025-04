Sangre, sudor y lágrimas: Daniel Barrea, el guerrero que esperaban en Godoy Cruz

Desgastado, cansado, con claros gestos de haberlo dejado todo y hasta con un vendaje en su cabeza producto de un corte. Así terminó el partido ante Gremio el atacante Daniel Barrea, quien fue de los mejores exponentes de Godoy Cruz en el 2 a 2 ante los brasileños y pide pista para la recta final del semestre.

El cordobés habló con MDZ una vez terminado el partido y afirmó que “yo creo que por más que el resultado por ahí no vaya a favor, nosotros no aflojamos, seguimos intentando, que eso es lo principal. Esas ganas de este equipo de querer ganar, de estar ahí, encima, eso no se negocia. La verdad que tenemos esa característica y estoy contento por eso”

“La verdad que estamos motivados, por ahí pueden pasar situaciones, pueden pasar partidos en los que nos equivocamos, en los que por ahí falta un poco de laburo, actitud o por errores nuestros, pero nosotros agachamos la cabeza y laburamos. Este grupo es joven, son huevos, son ganas de estar y mucho carácter, mucha personalidad”, remarcó el delantero de 23 años.

Sobre el segundo tanto, que anotó Luca Martínez Dupuy tras desviar un remate del propio Barrea, el jugador confió que “te digo la verdad, le pegué con ganas de pegarle y entró, no sé cómo, la tocó Luca, la desvió me parece y fue gol, sumó uno y estoy contento por todo el grupo”

“Nosotros estamos mentalizados todos los días en ganar. Nosotros pasamos un partido, nos olvidamos, así hayamos ganado o perdido, pero el próximo partido que viene es siempre el más importante y nosotros lo jugamos como una final”, apuntó el ex Belgrano sobre el encuentro del próximo lunes ante Atlético Tucumán, por la penúltima fecha del torneo Apertura 2025.

Por último, Barrea también hizo referencia a la posición en la que jugó ante Gremio: “A mí me gusta sumar para el equipo, por eso entro a la cancha, me dan la oportunidad y me entrego al cien, hago un desgaste inmenso para el grupo, que para mí eso es importante, sea donde sea”