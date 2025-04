La Volpe se autopostuló para ser DT de un club argentino de Primera ¡que tiene técnico!: “Es un gran equipo”

Ricardo La Volpe, uno de los directores técnicos argentinos de mayor renombre internacional, hace casi 6 años que no dirige nada tras su último paso por Toluca en 2019. Ya con 73 años de edad y enfocado en el último tiempo a su rol de comentarista y analista de fútbol en la televisión mexicana, tierra en donde desarrolló la mayor parte de su carrera, ya se daba por hecho su retiro como entrenador. Sin embargo, en las últimas horas dio a entender que no descartaría agarrar un equipo de la Liga Profesional.

El exarquero de Banfield y San Lorenzo se encuentra en Argentina, a donde vino esta semana de vacaciones. Más precisamente, viajó a La Plata, una ciudad que suele visitar en sus estadías en el país. Allí fue entrevistado por Axel Laurini para su canal de YouTube, Al Aire, y aclaró que no está buscando trabajo, aunque señaló que sigue el día a día de los equipos locales, especialmente el de Gimnasia y Esgrima.

La Volpe se autopostuló como DT de Gimnasia

"Es un gran equipo, yo algo de fútbol argentino sé", apuntó respecto del Lobo, hoy dirigido por Diego Flores y con un complicado presente en el torneo Apertura. Si bien ante las preguntas remarcó que "no hay nada" y que no se comunicó con nadie del club, aseguró: "Si mañana me llaman, me siento a hablar".

La Volpe, que dirigió a lo largo de su carrera principalmente equipos mexicanos, tuvo tres experiencias en el fútbol argentino. La más recordada fue la primera, en Boca en el Apretura 2006, aquel campeonato que perdió de manera increíble tras caer en los últimos dos partidos, igualar en puntos con Estudiantes y luego ser derrotado en la final por el título. Luego tendría a Vélez a su cargo en 2007, y finalmente su último paso por la liga local sería en Banfield en 2011, en donde duraría apenas 14 partidos y se iría por malos resultados.

Diego Flores está en la cuerda floja en Gimnasia. (Foto: Prensa Gimnasia)

En Gimnasia, Diego Flores no se encuentra en una posición muy cómoda. Llegó con la temporada empezada tras el pronto despido de Marcelo Méndez y acumular en en 10 encuentros dirigidos 2 victorias, 4 empates y 4 caídas. Con 13 puntos, el Tripero se encuentra fuera de zona de playoffs, aunque a 1 sola unidad de Instituto, hoy 8° de la Zona B. Poder pasar a la próxima fase sería vital para la continuidad del Traductor.