La irónica respuesta de Chiqui Tapia sobre el escándalo de Moretti en San Lorenzo: "Debo ser el presidente más..."

Claudio Tapia volvió a escena. El presidente de la AFA rompió el silencio tras el escándalo que sacude a San Lorenzo, con Marcelo Moretti licenciado por el video donde se lo ve recibiendo 25 mil dólares de la madre de un juvenil. Y lejos de esquivar el tema, el “Chiqui” metió una frase que no tardó en viralizarse.

“No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino”, tiró en una entrevista con Presión Alta por TyC Sports, con tono entre desafiante e irónico.

El comentario llegó justo después de que Moretti asegurara que tenía el apoyo de Tapia, en medio del escándalo por el video que hoy investiga la Justicia. Pero el mandamás de la AFA fue tajante: “Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes”.

uD83DuDDE3? En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, Chiqui Tapia se refirió a la cámara oculta que le realizaron a Moretti: "SE TIENE QUE ENCARGAR EL TRIBUNAL. YO NO PUEDO OPINAR PORQUE ME HA PASADO A MÍ. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS OCHO AÑOS ME DEBEN HABER METIDO 10 O 12 DENUNCIAS. DEBO… pic.twitter.com/AcY81JoEZi — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2025

Eso sí, reconoció haber visto las imágenes y se despegó de cualquier responsabilidad: “He visto lo que han visto todos. Nosotros actuamos como corresponde. Hay un tribunal autónomo que tiene que encargarse estatutariamente de realizar las investigaciones pertinentes”, explicó en referencia al Tribunal de Ética.

Detrás de este caso hay un historial que une a Tapia con Moretti. El presidente de San Lorenzo fue uno de los que lo apoyó en la Asamblea del 17 de octubre pasado, cuando se modificó el reglamento para eliminar los dos descensos de 2024, justo cuando el Ciclón peleaba abajo. Además, Iván Tapia, hijo del presidente de AFA, jugó en Boedo durante su gestión.

El video del escándalo

Y no fue el único vínculo: también hubo pases entre San Lorenzo y Barracas Central como los de Roca Sánchez, Fernando Bruera y el Perrito Barrios. Todo eso, hoy, vuelve a estar bajo la lupa.

Mientras tanto, la situación de Moretti se agrava. Ya no está en funciones, Néstor Navarro asumió como presidente interino y la causa penal está en marcha. César Francis, de la oposición, y Pablo García Lago, disidente del oficialismo, lo denunciaron penalmente. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional Criminal 27, a cargo de Laura Bruniard.

Moretti, por su parte, insiste en que todo fue una operación: dijo que el dinero fue una donación y que la difusión del video fue parte de una cama. Pero con Ortigoza, su ex manager, acusándolo de haber “engañado a la gente y perjudicado a San Lorenzo”, la historia recién empieza.