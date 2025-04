Entre lágrimas, el Kun Agüero hizo fuertes revelaciones sobre la relación con su padre

Sergio Agüero es, sin dudas, uno de los mejores futbolistas argentinos del Siglo XXI, con más de 400 goles entre clubes y Selección y un reconocimiento internacional que pocos han logrado conseguir. En diciembre de 2021, con tan solo 33 años y a los pocos meses de ganar la Copa América con la Scaloneta y ser fichado por el Barcelona, debió retirarse de manera anticipada de la actividad profesional por una arritmia cardíaca que no le permitía seguir compitiendo al más alto nivel.

Durante los últimos tres años y medio, tras colgar los botines, el Kun ha aprovechado para desarrollar su faceta pública, tanto desde el streaming como en distintos negocios. En ese sentido, ocupó parte de su tiempo en producir junto a Disney Plus su propio documental autobiográfico, el cual se estrenará el 7 de mayo y del que este jueves se pudieron ver las primeras imágenes en el tráiler que tanto la plataforma como el exjugador compartieron en sus redes sociales.

El tráiler del documental del Kun Agüero

En el mismo, hay un emotivo momento cuando el goleador habla de la problemática relación con su padre, Leonel del Castillo, durante su etapa formativa, la cual, dan a entender, se mantiene tensa hasta el día de hoy. "Siempre mi viejo aparecía. Por ahí perdía un partido y no podía hablar porque él estaba enojado. Todo el tiempo en mi cabeza era ‘tengo que ganar’", revela de manera sorpresiva.

Entonces, aparece el propio Del Castillo, quien hace una fuerte confesión: "Nunca le dije que era bueno". Si bien se trata de un avance y se espera que estas contundentes frases se den en una contexto más clarificador durante el documental completo, dejan entrever que las cosas entre ambos no están para nada bien. "Me dijo que él era mejor que yo jugando, pero que no tuvo la suerte que yo tuve", agrega Agüero al respecto.

Además, dio detalles de los manejos que hacía con la plata: "Con el tiempo me fui dando cuenta que todos esos clubes que yo jugaba, mi padre algo de dinero recibía". A lo que su papá se expide acerca de esta situación: "Yo siempre le cuidé la plata. Le hice ganar más de lo que le hacían ganar los representantes".

Finalmente, cierran el tema con una aparición de la madre del exjugador, Adriana Agüero: "Cuando se retiró del fútbol, él estaba esperando al padre para la despedida", señala. "Y si me buscaba, me hubiera llamado antes", sentencia Del Castillo con una escalofriante frialdad. Todas estas revelaciones se mechan con primeros planos del Kun entre lágrimas, que le aportan una cuota de sensibilidad extra.