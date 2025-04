El árbitro de la final entre Barcelona y Real Madrid rompió en llanto en vivo: “Solo quiero que mi hijo esté orgulloso…”

A menos de 24 horas del esperado duelo entre Real Madrid y Barcelona por la Copa del Rey, se desató un escándalo que pone en peligro el desarrollo del partido ya que el árbitro designado, Ricardo De Burgos Bengoetxea, rompió en llanto durante una rueda de prensa tras las críticas recibidas en un informe de Real Madrid TV, en el que se cuestionaba su imparcialidad y desempeño.

En una emotiva declaración, De Burgos Bengoetxea expresó: "No hay derecho a lo que estamos pasando", refiriéndose a las acusaciones vertidas en su contra y al impacto personal que esto ha tenido en su vida familiar.

“Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, dijo entre lágrimas De Burgos Bengoetxea.

Mirá el video

Pablo González Fuertes, árbitro VAR para el encuentro, respaldó públicamente a su colega y adelantó "posibles medidas en defensa del colectivo arbitral".

El informe de Real Madrid TV apuntó a estadísticas desfavorables del árbitro con el club y cuestionó su trayectoria internacional, intensificando la polémica.

uD83DuDEA8El vídeo de RMTV sobre De Burgos Bengoechea, el árbitro de la final de Copa.



MÁXIMA DIFUSIÓN A ESTE VÍDEO.pic.twitter.com/rw6zxqvJPu — CR7STIANISMOuD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDF9 (@Cr7stianismo_) April 25, 2025

Como respuesta, Real Madrid emitió un comunicado en el que consideró "inadmisibles" las declaraciones del árbitro y exigió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) medidas inmediatas, bajo la amenaza de no presentarse a la final.

Por su parte, el entrenador de Barcelona, Hansi Flick, abogó por proteger a los árbitros y devolver el enfoque al fútbol: "Necesitamos a los árbitros. Esto es deporte, hay que cuidar a la gente que está alrededor".

Mientras tanto, el presidente de La Liga, Javier Tebas, avivó la controversia con críticas indirectas hacia Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, sugiriendo que el conflicto trasciende lo deportivo.

Fuente: NA