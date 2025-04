La respuesta de Del Potro sobre si sería entrenador de Djokovic: "La puerta no está cerrada al 100%, pero creo que..."

Juan Martín del Potro tuvo su despedida del tenis, a nivel simbólico al menos, el pasado 1 de diciembre en Parque Roca frente a miles de argentinos que se emocionaron al verlo empuñar una raqueta por última vez. Desde entonces, a los 36 años, acechado todavía por muchos dolores y enfocado en su vida personal, se ha mantenido fuera de las primeras planas. Hasta ahora… y dejó una frase que ilusionó a muchos argentinos.

En aquella despedida, Delpo tuvo como contrincante nada menos que a Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam (24) en toda la historia y a quien le ganó 4 de sus 16 enfrentamientos a nivel ATP. Sabido es el vínculo entre ambos y no por nada el serbio fue protagonista de aquella jornada histórica; pero ¿podría la relación alcanzar un nuevo nivel?

Delpo, en una de sus cuatro victorias ante el serbio: los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El argentino fue consultado en una entrevista con Olympics sobre la posibilidad de ser entrenador de algún tenista en un futuro. Y quien a lo largo de su carrera ganó dos medallas olímpicas, un Grand Slam, una Copa Davis y un Masters 1000, entre otros logros, dejó claro que no se ve entusiasmado por la idea: “Para ser entrenador necesitas dedicarte al 100% y volver a viajar por todo el mundo. Lo hice durante 20 años, estoy cansado”.

Sin embargo, dejó entreabierta una puerta en caso de que se tratara de su amigo Djokovic, actual Nº 5 del ranking y para muchos el mejor jugador de la historia, quien a los 37 años sigue vigente. “Eso sí, obviamente si Novak me pide trabajar con él, me haría muy feliz. No podría decirle que no, pero no creo que ocurra. La puerta no está al 100% cerrada, pero creo que el momento de ser entrenador ya llegará más tarde”.

Djokovic estuvo trabajando con un excolega y amigo como Andy Murray, tres veces campeón de Grand Slam, quien se sumó como entrenador asistente en este 2025. ¿Podría Juan Martín del Potro adherirse a semejante staff de estrellas en el banco del serbio? Por lo pronto, Delpo se esperanza con que el legado de Djokovic continúe creciendo: “Sería genial para el tenis que pueda ganar otro tras tanto tiempo, como hizo en París con la medalla olímpica. Mientras siga en activo, es el mejor”, manifestó.