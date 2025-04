La llamativa contradicción de Moretti entre su declaración en TV y su autodenuncia: ¿no fue una donación?

El escándalo que rodea al presidente de San Lorenzo de Almagro no hace sino crecer y no por nada los hinchas se autoconvocaron en las inmediaciones de las oficinas del club para gritar “que se vayan todos”, aludiendo a la dirigencia. Marcelo Moretti, el presidente de la institución, que quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conociera un video en el que recibe dinero de parte de la madre de un chico, supuestamente, para que lo fichara en Inferiores, ahora parece haberse contradicho.

“A primera hora, junto a mi abogado, presentamos una autodenuncia a través del sistema de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la burda maniobra con la que se busca mancharme”, escribió en redes sociales Moretti ayer miércoles, luego de explicar en Presión Alta, programa de TyC Sports, que el intercambio de dinero había sido una “donación”.

Parte de la autodenuncia de Marcelo Moretti. (Foto: Olé)

Moretti presentó efectivamente su autodenuncia, aunque, según hizo trascender Olé, omitió una palabra que había repetido mucho a la hora de justificar el vídeo y su accionar: “donación”. En el texto de cuatro carillas, el presidente de San Lorenzo afirma: “Se me pidió que intermedie en una transacción, para luego desnaturalizarla, chantajearme y presionarme”.

Llama la atención que hable de una transacción entre privados y no una donación voluntaria al Club Atlético San Lorenzo como había manifestado fervientemente el día anterior, lo que no lo obligaría a demostrar en las cuentas del club el ingreso de los 25.000 dólares vistos en el video. En la autodenuncia, además, Moretti insiste en que fue extorsionado y, de hecho, en ello se basa para sostener que posee el video completo y no la versión “editada”.

“Cómo cuento con la versión completa de los mismos, válidamente se preguntará el Sr. Fiscal”, expresó quien ya se tomó licencia de su cargo. “A lo que habré de responder que cuento con ellas porque cuando se me quiso extorsionar se me hizo llegar las mismas, allá lejos y hace tiempo. Fue mi negativa a someterme a esa extorsión, la que decantó en esta situación actual de escrache, desprestigio y difamación pública”, completó Marcelo Moretti, que parece incapaz de alejar la tempestad.