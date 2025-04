La insólita explicación de Eduardo Domínguez sobre su festejo de gol ante Botafogo: "Me..."

Estudiantes logró una victoria más que necesaria. Tras su mal andar en el torneo Apertura y la caída ante la Universidad de Chile en la jornada anterior, el Pincha venció por la mínima a Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores, con un gol de Guido Carrillo luego de un insólito blooper del arquero John. De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez se ubica en el segundo lugar del Grupo A con seis unidades, a una del conjunto chileno.

Lo más curioso del partido ante el Fogao no fue el gol del delantero del León sino la reacción del DT. Con una expresión completamente incrédula y con los brazos abiertos, el DT local intentaba encontrar explicaciones mientras sus futbolistas festejaban.

Ante estas imágenes, las redes sociales explotaron y en conferencia de prensa, la primera pregunta que le hicieron al Barba fue sobre eso: "Me sorprendió. Fue un remate que lo interceptaron. Me di vuelta y no ví el gol, porque me sorprendió que fue un remate débil y fácil para el arquero. Pero son cosas que le pueden pasar a cualquier arquero", explicó Domínguez.

La insólita reacción de Domínguez al 1-0 de Estudiantes

Por otro lado, el DT hizo un análisis del partido y valoró el triunfo de sus dirigidos: "En la euforia sería fácil decir un montón de cosas y tendríamos que tener la frialdad para analizarlo bien. El equipo tuvo mucha frialdad y seguridad, para irlo a buscar. Más allá del error del arquero, termina de ser un triunfo muy valioso para nosotros. Quedan tres partidos en el grupo, pero hay que tener tranquilidad y mesura”, sentenció

"Siempre lo que importa es ganar, porque es lo que cualquier equipo y entrenador busca. No tanto jugar lindo. Nosotros creemos en una forma y en diferentes situaciones, que te van a llevar a ganar. A veces es suerte. Hicimos un encuentro correcto y minimizamos a un gran rival”, añadió.

"La gente es espectacular. Estoy muy agradecido por cómo se manifestó hoy. Cómo nos recibieron en la previa, los jugadores se sorprendieron. El apoyo unánime, el sentirte querido y mimado, es algo extraordinario. Dentro del campo de juego, los jugadores reflejaron todo ese apoyo con la seguridad que mostraron”, cerró.