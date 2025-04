Qué dijo Ariel Holan sobre el posible regreso de Di María a Rosario Central

El nombre de Ángel Di María volvió a sonar con fuerza en Rosario Central, y no por rumores livianos. En las últimas horas, medios lusos aseguraron que el Benfica no le renovará el contrato, lo que lo dejaría libre a fin de junio. Frente a ese panorama, Ariel Holan no se anduvo con vueltas y habló públicamente de su posible regreso al club que lo vio nacer.

“A cualquier entrenador le encantaría tener un futbolista de la calidad de Ángel, pero son decisiones muy personales”, reconoció Holan en diálogo con TyC Sports. Pero no se quedó ahí: “El club está haciendo todo lo posible para tenerlo de vuelta”, lanzó, dejando claro que la dirigencia ya se mueve con anticipación.

Di María, que no tiene nada arreglado con ningún club, como desmintió hace semanas ante los rumores que lo vinculaban con Inter Miami, aún no se pronunció sobre su futuro. Pero en Central lo esperan con los brazos abiertos para que termine su carrera en Arroyito.

El Fideo tiene contrato hasta el 30 de junio, justo cuando Benfica jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Si el club portugués decide contar con él, podrían firmar una extensión de dos semanas. Si no, desde el 1° de julio quedará libre para negociar con quien quiera.

Angelito podría quedar libre de Benfica en junio y en Rosario se ilusionan con su regreso a Rosario Central.

Pese a las lesiones que lo complicaron, Di María jugó 37 partidos esta temporada, con 15 goles y 9 asistencias en 2445 minutos. Se perdió diez encuentros por molestias físicas, pero sigue siendo clave en ofensiva. En Central sueñan con que su última gran función sea en casa.