La explosiva denuncia de Carlos Mac Allister contra Fassi por un ex Independiente Rivadavia: "Pensé que era una persona íntegra"

Carlos Mac Allister volvió a encender la mecha del debate por los derechos de formación en el fútbol argentino. Esta vez, el Colorado cargó directamente contra Andrés Fassi, presidente de Talleres, por una supuesta estafa en la transferencia de un futbolista que fue transferido al fútbol italiano. “Pensé que era una persona íntegra”, disparó el ex lateral izquierdo de Boca Juniors en la década del 90.

Según relató Mac Allister, el futbolista había sido promovido a Talleres desde Costa Brava de General Pico en 2020 gracias a una gestión suya, bajo un convenio firmado con Fassi. Pero cuando fueron a reclamar el pago correspondiente por derechos de formación, se encontraron con una sorpresa: “Hace como dos años nosotros le mandamos un jugador, firmamos un convenio, el jugador fue transferido a un equipo italiano y, cuando fuimos con el convenio, dice que desconoce la firma”. El conflicto surgió tras la venta de Tomás Palacios -que hoy juega en el Monza- desde Independiente Rivadavia al Inter de Milán.

Palacios disputó un total de 16 partidos oficiales con Independiente Rivadavia durante la temporada 2024. Foto: archivo.

Lejos de bajar el tono, Mac Allister fue por más: “No es la primera vez que pasa. Ya ha tenido problemas con otros clubes del interior. La verdad que me quedé muy mal, un tema que me tocó profundamente porque digo 'che, ¿por qué no respetás los derechos de los demás?”.

Además, defendió el esfuerzo de los clubes chicos: “Imaginate si yo, con 40 y pico de años de trayectoria y 28 de nuestro club, voy a inventar un contrato. En el interior no tenemos entradas a las canchas, no tenemos publicidades, todo es a pulmón. Y después cuando pasan estas cosas, digo: no respetan nada. Y la verdad, me pone muy mal y me parece una falta de respeto a todas las instituciones del interior”.

Para cerrar, dejó en claro que su crítica fue directa y personal: “Por eso digo Fassi, no digo Talleres. Digo Fassi”. El conflicto promete seguir en los escritorios, pero ya explotó en los micrófonos.

La historia de Tomás Palacios, el defensor ex Lepra que dio el salto a Europa

Tiago Tomás Palacios, nacido el 28 de abril de 2003 en General Pico, La Pampa, comenzó su carrera futbolística en el Club Atlético Costa Brava, donde inicialmente se desempeñaba como delantero. En 2019, tras una prueba en el club Deportivo Mac Allister, fue reclutado por Talleres de Córdoba, donde se reconvirtió en defensor central y se destacó por su altura (1,96 m) y su capacidad para salir jugando desde el fondo.

Tiago Tomás Palacios: de General Pico, La Pampa, dio el salto a uno de los más grandes de Europa.

En 2024, fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia, donde sumó minutos en la Primera Nacional. Su desempeño llamó la atención del Inter de Milán, que lo adquirió en agosto de ese año por una suma cercana a los 6,5 millones de euros, más bonos por objetivos. El 30 de octubre de 2024, Palacios debutó oficialmente con el Inter en la Serie A, ingresando en los minutos finales de una victoria por 3-0 sobre Empoli.

Actualmente, Palacios se encuentra cedido a préstamo en el Monza, también de la Serie A, donde continúa su desarrollo en el fútbol italiano.