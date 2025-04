El nuevo look bizarro del DT de Barcelona de Ecuador y un resultado que festeja River

Las noches de Copa Libertadores son únicas y es por ello siempre se viven momentos únicos e irrepetibles. En las últimas semanas, quien viene atrayendo la atención de todas las cámaras es Segundo Castillo, entrenador de Barcelona de Ecuador, pero no por su estilo de juego o su forma de dirigir sino por sus atractivos y llamativos outfits. En el encuentro ante Universitario de Perú por la tercera fecha de la fase de grupos del certamen continental, Sir Second Castle hizo de las suyas y acaparó todas las miradas con look bizarro.

El DT del conjunto ecuatoriano ingresó al campo de juego con un traje de color negro y una impresión de flores en gris. Además, tenía una chaqueta negra y lo completó con un distinguido, pero sutil moño rojo. El verdadero tipazo con todas las letras que, una vez más, dejó a todos impresionados con su llamativa indumentaria.

El bizarro look de Segundo Castillo ante Universitario. (Foto: @BarcelonaSC)

En sus anteriores compromisos por la Copa también había dejado boquiabiertos a todos. En la primera jornada ante Independiente del Valle vistió un sobrio negro con detalles en azul, muy elegante para el debut. Por su parte, contra River en un Monumental a puertas cerradas, Castillo optó por un traje completamente rosa.

Una victoria que festeja River

En cuanto al partido, la Crema dio el gran golpe en Guayaquil al imponerse por 1-0 con un tanto de Edinson Flores y prohibió que el conjunto ecuatoriano se suba a lo más alto del Grupo B. Este resultado lo festeja el River de Marcelo Gallardo, que esta noche se medirá ante Independiente del Valle en Quito y con un empate se consolidaría en lo más alto de su zona a falta de tres fechas para el final de la fase de grupos.

Luego del encuentro ante IDV a domicilio, el Millonario tendrá que viajar nuevamente a Ecuador para enfrentarse al equipo de Sir Second y finalmente cerrará sus últimos dos encuentros con su gente en el Monumental: primero ante los ecuatorianos y luego frente a los peruanos.