Juanfer Quintero reveló por qué no se fue a River tras su salida de Racing: "Hablamos con Diego Milito y..."

Juan Fernando Quintero fue en 2024 uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino y una pieza fundamental para que Racing pudiera ganar la Copa Sudamericana y pelear casi hasta el final por el campeonato de la Liga Profesional. Por esa misma razón, generó un gran revuelo su partida en este 2025 para jugar en América de Cali, la cual se dio en un marco un tanto problemático.

Algo de lo que se habló mucho tanto a principio de año como a fines del pasado era su potencial regreso a River Plate, club en el que jugó y brilló entre 2018 y 2020 y luego en 2022, y donde siempre será recordado por su golazo a Boca en la final de Madrid de la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, su vuelta no se dio y terminó volviendo a su país natal. A casi medio año de su salida de la Academia, reveló por qué no volvió a Núñez el último mercado.

El "pacto de caballeros" entre Juanfer Quintero y Diego Milito

Este martes, en diálogo con Mariano Closs para F12 por ESPN, Juanfer se refirió los rumores que lo vinculan al Millonario cada vez que se abre el mercado de pases, y aseguró que hubo un "pacto de caballeros" entre él y Diego Milito, flamante nuevo presidente blanquiceleste. "Se lo expresé a Diego. Él sentía que si yo me iba a River, por ahí no le caía muy bien. Yo le dije que no me iba a ir a River en ese mismo momento. Entonces ahí hablamos del pacto por un determinado tiempo", relató el colombiano.

Igualmente, dejó en claro que siempre lleva la Banda Roja dentro suyo, a pesar de cualquier contexto: "Todo el mundo me conoce por River. Soy hincha de River y allí viví cosas maravillosas. Aparte, el entrenador (Gallardo) es alguien muy cercano a mí, así que siempre estoy ligado al club. Más allá de la decisión que se tomó en su momento, ese amor por el club nunca va a cambiar", aseguró emocionado.

La promesa de Juanfer Quintero con Argentina

En ese sentido, hizo una importante promesa a futuro: "Yo tengo casa en Argentina. Pase lo que pase, yo siempre voy a volver. Es es un país que me abrió las puertas y tiene gente maravillosa. Mi representante vive en Mendoza. Siempre voy a estar ligado a Argentina, es mi segunda casa. Mi mentalidad es la de ser un argentino más y el país me dio demasiado como para desligarse tan rápido", concluyó Quintero.