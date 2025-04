El curioso motivo por el cual Daniel Vila no quiso conocer al papa Francisco

En una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, abordó diversos temas, entre ellos, la razón por la que nunca conoció al fallecido papa Francisco a pesar de haber tenido la posibilidad de ir al Vaticano para conocerlo.

"No, no lo conocí", afirmó Vila al ser consultado. El dirigente reveló que, durante un viaje a Roma con su esposa, Pamela David, surgió la posibilidad de visitar al papa, pero decidió no hacerlo.

"Me dijo 'vayamos al Vaticano a ver si podemos conocer al papa' y le dije que no. No me parece, porque cuando estuve en Buenos Aires, siendo Jorge Bergoglio, no me llamó la atención ir a saludarlo, conocerlo, ¿por qué lo voy a hacer ahora que es papa? Y no fuimos", explicó.

Vila consideró que buscar el acercamiento solo tras su elección como sumo pontífice "era una manera de cholulear con el papa y no daba".

Escuchá la entrevista completa: