Dolor en el fútbol brasileño: Tite interrumpe su carrera como DT por su salud mental

Nota oficial: Tite.



Na manhã desta terça-feira (22), o Sport Club Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite.



As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da… pic.twitter.com/qp9iz7VrFt