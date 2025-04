La muerte del papa Francisco: el día que el Coco Basile echó a Bergoglio del vestuario por un insólito motivo

El mundo entero y, sobre todo, Argentina está de luto al enterarse del fallecimiento del papa Francisco, uno de los tres papas más longevos de la historia y un argentino fanático de San Lorenzo que se ha visto unido al fútbol de muchas maneras y en repetidas ocasiones. A veces, sin tanta suerte, como le ocurrió cuando Alfio Basile era entrenador del Ciclón y lo echó del vestuario.

En 1998, aún era Jorge Mario Bergoglio y era arzobispo de la provincia de Buenos Aires. Y, fanático de San Lorenzo, solía bendecir a los jugadores de su equipo antes de cada partido en ese torneo Clausura. Pero en un momento determinado de esa temporada se topó con un entrenador que debutaba en el cargo en el Ciclón y que era demasiado cabulero: Alfio “Coco” Basile.

La anécdota del Coco Basile

Así lo contó el propio Basile, quien confesó que echó del vestuario a Bergoglio en su primer partido como técnico de San Lorenzo. “Los jugadores estaban haciendo la arenga final. Yo estaba al costado, parado con el presidente del club (Fernando Miele). De repente, abren la puerta y aparece un cura. Y le digo al presidente: "¿Quién es este que está acá?". Miele me respondió: "Es un cura hincha de San Lorenzo que viene siempre"”, explicó Basile sobre el contexto.

Pero su reacción vuelve la anécdota inolvidable: “Entonces, le dije: "Si vos me fuiste a buscar a mí, es porque no ganan ni un partido. ¿Cómo va a entrar alguien que viene a todos los partidos? Sacalo que es mufa. Que se vaya, no quiero ver a ningún cura". Fue el presidente y le empezó a hablar. Veo que el cura puso una cara de c…”. Miele, disgustado, se había acercado al entonces arzobispo de Buenos Aires para explicarle: “Te tenés que ir porque al técnico nuevo no le gusta que ingrese nadie al vestuario”.

La coronación de la historia ya no es una sorpresa. “En 2013, estábamos en el Faena, en la pileta y apareció Miele. Nos saludamos y me pregunta: "¿Viste quién es el Papa?" Le respondo: "Boludo, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa? Lo sabe todo el mundo"”; contó Basile. “Y me insiste: "Pero vos no sabés quién es... Es el que vos echaste del vestuario"”. El papa Francisco y el Coco Basile, unidos para siempre por una espectacular historia.