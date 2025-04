La fuerte decisión que tomaría Gallardo en River de cara al Superclásico ante Boca

River cumplió con uno de sus principales objetivos: clasificar a los octavos de final del torneo Apertura. El Millonario, que había desperdiciado la oportunidad de asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo la pasada jornada ante Talleres, goleó 3-0 a Gimnasia en el Bosque y sacó su boleto para la siguiente instancia del certamen local.

Ahora en la próxima jornada se vendrá el Superclásico ante Boca en el Monumental. El domingo 27 de abril a las 15:30 en el Monumental, el Millonario y el Xeneize se verán las caras por primera vez en el año. Un partido que estará cargado de emociones y que podría definir varias cosas de cara a la última jornada. Si la visita se impone en Núñez, podría asegurarse terminar primero en su zona mientras que si los dirigidos por Marcelo Gallardo suman de a tres, llegarían a la última fecha con grandes chances de finalizar entre los primeros tres puestos.

No obstante, previo al clásico con el cuadro de la Ribera, River tendrá que afrontar una dura parada en Quito. Este miércoles a partir de las 21:30, el elenco de Núñez visitará a Independiente del Valle en los 2.850 metros de altura del estadio del rival ecuatoriano por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. De cara a este partido, Gallardo podría tomar una fuerte decisión pensando en el Xeneize: cuidaría a la gran mayoría de los titulares para que lleguen bien al Superclásico.

Gallardo podría rotar pensando en Independiente del Valle. (Foto: archivo)

Con Miguel Ángel Borja descartado por la lesión que sufrió el pasado viernes en La Plata, Paulo Díaz también fuera de la convocatoria por el desgarro que sufrió frente a Talleres, y con Maxi Meza y el Pity Martínez aún en plena recuperación pensando en el Super, el pasado domingo en River Camp el técnico comenzó a evaluar con mayor detalle el posible equipo titular que presentará este miércoles en Quito, luego de un viaje exigente: el plantel partirá el martes rumbo a Guayaquil, donde pasará la noche, para luego trasladarse el mismo día del encuentro a Quito, buscando reducir al mínimo el impacto de la altitud en la oxigenación de los jugadores.

Esta será la tercera vez en el año que el Muñeco aplique una rotación casi total del equipo. Las anteriores ocasiones fueron en el triunfo por 2-0 ante Ciudad de Bolívar por los 32vos de final de la Copa Argentina y en el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín en la previa del debut de la Copa Libertadores ante Universitario de Perú.

De esta manera el DT no pondría un once alternativo sino que optaría por un mix entre titulares y suplentes. Por ende este podría ser el posible once que salga a la cancha en Quito: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Leandro González Pirez, Milton Casco; Santiago Simón o Kevin Castaño, Matías Kranevitter o Rodrigo Aliendro, Giuliano Galoppo; Nacho Fernández o Franco Mastantuono, Ian Subriabre y Gonzalo Tapia o Sebastián Driussi.