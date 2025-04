La emotiva despedida de Messi a Francisco: "Un papa distinto, cercano, argentino..."

El mundo del fútbol hace duelo por el papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años y quien mantuvo y manifestó su pasión por el deporte rey como nadie había hecho antes en su posición. Entre todos los homenajes y mensajes de despedida de los distintos clubes, asociaciones y figuras, se destaca el de Lionel Messi.

El mejor futbolista del mundo, si bien no lo hace habitualmente, ha expresado muchas veces su profunda fe religiosa. La muerte del sumo pontífice definitivamente tuvo un impacto en él, y como una de los argentinos más representativos de toda la historia, no podía no dedicarle un último adiós.

La historia que le dedicó Messi al papa Francisco. (Foto: captura @leomessi)

En su cuenta de Instagram, Leo compartió un sentido mensaje de dolor y respeto por Jorge Bergoglio: "Un papa distinto, cercano, argentino... QEPD papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar", escribió el 10 unto a una foto de ambos en el Vaticano en 2013.

La misma se remonta al partido amistoso que jugaron Argentina e Italia el 14 de agosto de ese año que hicieron en homenaje a su elección como líder de la Iglesia Católica unos meses antes. El mismo se desarrolló en el Estadio Olímpico de Roma y terminó con una victoria de la Albiceleste por 2-1 con goles de Gonzalo Higuaín y Ever Banega, mientras que Lorenzo Insigne marcó para la Azzurra.

Antes del cotejo, se había realizado un acto en la Sala Clementina. Allí, Messi pudo compartir un encuentro cara a cara con el papa Francisco en el que intercambiaron algunas palabras y obsequios. "El fútbol me ha llevado por todo el mundo, pero la de hoy ha sido de verdad una jornada especial", había dicho luego muy emocionado la Pulga acerca de ese momento.