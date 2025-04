La AFA postergó todos los partidos del fútbol argentino de hoy por la muerte del papa Francisco: cuándo se juegan

Este lunes 21 de abril sacudió al mundo entero el fallecimiento del papa Francisco a los 88 años de edad. En Argentina, el Gobierno Nacional decretó siete días de duelo. Y la organización del fútbol argentino, por supuesto, tampoco se mantuvo al margen de esta cuestión.

Para el día de hoy había programados 9 partidos en total entre las distintas categorías: Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Primera C. La AFA decidió suspenderlos y reprogramarlos para que se disputen este martes 22. Todos se disputarán al mismo horario, con la excepción de Argentinos Juniors vs. Barracas Central, que pasará de las 21.15 a las 19.00.

En señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos.



Los tres encuentros se jugarán mañana: @AAAJoficial - @barracascentral pasa a las 19hs (estaba programado a las 21.15hs), mientras que los otros dos… pic.twitter.com/ntGHaPKscd — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2025

Los partidos reprogramados del lunes al martes

Liga Profesional de Fútbol : Tigre vs. Belgrano (19.00), Argentinos Juniors vs. Barracas Central (19.00) e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (19.00).

Primera Nacional : Defensores de Belgrano vs. Temperley (17.10) y Ferro vs Atlanta (21.10).

Primera B Metropolitana : Sacachispas vs. Acasusso (17.10).