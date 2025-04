Atento, River: un gigante de Europa va a la carga por Franco Mastantuono

Franco Mastantuono es la gran figura del River de Marcelo Gallardo. El joven de 17 años viene mostrando toda su calidad con la camiseta del elenco de Núñez y también lo hizo en el Sudamericano Sub 20 con la Selección argentina. Esto generó que varios equipos posaran sus ojos en el e intentarán ficharlo para el próximo mercado de pases.

No obstante, el futbolista tiene vínculo con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2026 y desde las oficinas del Millonario no tienen la intención de venderlo por los próximos dos años. La única opción de que el volante ofensivo deje el equipo es que paguen su cláusula de rescisión de 45 millones de dólares. Además, Mastantuono tampoco estaría convencido a irse del cuadro rojiblanco.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que el Manchester United, seis veces campeón de la Champions League y máximo ganador de la Premier League, tiene en carpeta al futbolista de 17 años de cara al próximo mercado de transferencias, según informó el medio británico The Sun.

Mastantuono en la órbita del Manchester United. (Foto: archivo)

Los Diablos Rojos no están atravesando su mejor presente en el certamen inglés, pero en la Europa League se encuentran en semifinales (se verán las caras con el Athletic Bilbao) y podrían levantar un nuevo título internacional a final de temporada. No obstante, la dirigencia y el entrenador portugués, Rubén Amorim, ya están comenzando a planificar el próximo semestre y quieren que Mastantuono sea uno de los nombres que integre el plantel.

Además, el medio británico ya le puso un apodo al joven futbolista de River: “El Phil Foden argentino”, debido a su similitud a la hora de jugar con el futbolista del Manchester City. Esto se debe a que ambos comienzan los ataques por la banda derecha, y que “pueden jugar con una variedad de reglas en el medio del campo, pero prefieren cambiar hacia adentro con su pie más fuerte”, mencionó el diario.

Por último, The Sun aseguró que el Manchester United no tendría problemas en ejecutar la cláusula de rescisión de Mastantuono, pero su gran problemas es que no es el único equipo interesado en él. El Barcelona, Atlético de Madrid e Inter están en carrera para fichar al volante en el corto o mediano plazo.