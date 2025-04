Lo último del Loco Gatti: críticas a Messi y la Selección y elogios a Cristiano Ronaldo

El mundo del fútbol está de luto porque se confirmó el fallecimiento de una leyenda de nuestro país y especialmente de Boca Juniors. Después de dos meses internado y un cuadro de salud irreversible, falleció Hugo Orlando Gatti, conocido como el Loco e ídolo del Xeneize en las décadas 70 y 80. Un personaje siempre controversial y a contracorriente, desde el inicio de su carrera hasta su última entrevista.

En febrero de este año, el Loco Gatti dio su última entrevista y, fiel a su estilo, no dejó de ser punzante. En un contexto en el que Cristiano Ronaldo se había autoproclamado el mejor jugador de la historia del fútbol, el exarquero de Boca lo contradijo y aseguró que Pelé había sido mejor… pero eligió al portugués por sobre Lionel Messi. “Es público que, para mí, no hay, ni hubo, ni habrá ninguno como Pelé. Pelé es inigualable, fue otra cosa. Cristiano fue muy bueno en el último tiempo, pero no se le arrima a Pelé ni como Maradona y Messi se le arriman a Pelé”, lanzó.

Una vieja comparación de Gatti entre CR7 y Messi

A la hora de optar entre Cristiano y Messi, Gatti, siempre impiadoso con la Pulga, sostuvo: “De los últimos tiempos, Cristiano fue más importante que Messi. Jugó en clubes más importantes, fue más goleador, siempre se la juega (...) Cristiano fue más que Messi y en la actualidad también, está mejor. Esa es la realidad. CR7 está jugando en un fútbol que no es tanto, pero es otra velocidad, y Messi está jugando en un country“.

Poco antes, más precisamente en diciembre de 2024, Gatti ya había sido tan o más agresivo con Messi y la Selección argentina. A dos años del título en el Mundial de Qatar 2022, opinó en una entrevista con La Nación: “Ojalá me equivoque, pero yo creo que a Argentina no le va a ir bien en el próximo Mundial. A los jugadores fundamentales ya no los tiene”. Y respecto del capitán, arremetió: “Es uno menos”.

No solo Messi fue destinatario de sus críticas, sino la Selección argentina entera. Cuatro meses atrás Hugo Gatti cuestionó la tercera estrella conquistada en el Estadio Lusail: “Argentina tuvo suerte, porque si el Mundial se hubiese jugado en Argentina no lo ganaba. Lo ganó porque jugaron en un lugar donde no les gusta el fútbol. Querían que Messi saliera campeón para poder decir que es el mejor del mundo. Esa es la realidad”. Declaraciones siempre filosas e impopulares, pero que se extrañarán desde hoy, día en que el Loco Gatti pasó a ser leyenda.