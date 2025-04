La frase de Javier Milei para despedir a Hugo Gatti y el recuerdo del día que lo criticó

No solo el mundo del fútbol quedó conmocionado con el fallecimiento de Hugo Orlando “El Loco” Gatti, una persona de relevancia más allá de un campo de juego. Su carisma y trascendencia, además de su actividad luego de concluir su carrera deportiva, sembró el reconocimiento de todo tipo de personalidades. De hecho, hasta el presidente de la Nación, Javier Milei, interrumpió su domingo para dejar un mensaje de despedida.

Curioso, por cierto, porque el mandatario decidió echar mano a su pasado como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita, para ubicarlo en la condición de "colega". "Adiós, colega (si se me lo permite)", escribió en su perfil de la red social X.

ADIÓS COLEGA (si se me lo permite). pic.twitter.com/bsYmeC2TM5 — Javier Milei (@JMilei) April 20, 2025

La comparación es claramente injusta. Sucede que mientras el presidente Milei apenas disputó partidos en inferiores (en San Lorenzo además del Funebrero), Gatti pasó a la historia por ser nada más y nada menos que el futbolista con más partidos en Primera División en la historia de nuestro fútbol, con 757 partidos jugados para Boca, River, Gimnasia, Atlanta y Unión. Lejos lo sigue Bochini, con 638.

El legado es eterno, claro. Pero no siempre fueron elogios y menos por parte del presidente, una persona futbolera que tiene una especial admiración por Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, un viejo rival de Gatti en el día a día del fútbol de los 70' y 80'.

El año pasado, ya en su condición de presidente, a Milei le hicieron una entrevista radial, en la que respondió por el apoyo de Fillol a la candidatura de Sergio Massa en las elecciones en las que él se terminó imponiendo. Lejos de la revancha, dijo que sus opiniones políticas no le quitaban mérito a su carrera. Aprovechando la circunstancia, le preguntaron detalles de su breve carrera futbolística y preferencias de arquero.

"¿Gatti o Fillol?". La respuesta fue sencilla para Milei, quien calificó al experimentado arquero fallecido este domingo como "ineficiente". "Siempre seguí su carrera, a pesar de ser de Boca. El otro día cuando hacen esa encuesta yo lo voté y generé una revolución. Yo lo conocí personalmente: me hizo una nota Hugo Lamadrid en Carente de Talento. Cuando le conté que era arquero me preguntó '¿Gatti o Fillol?', y le respondí que Fillol porque Gatti era un ineficiente. Jugar con las manos es un recurso escaso en el fútbol y Gatti jugaba con los pies. No hay discusión posible, es un ineficiente".