La desubicada pregunta a Gago sobre el Superclásico ante River que lo descolocó: “¿Hay posibilidades de que…?”

Boca es más líder que nunca. El Xeneize de Fernando Gago volvió a mostrar su mejor versión futbolística y se impuso al siempre difícil y complicado Estudiantes de Eduardo Domínguez por 2-0 en La Bombonera con goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. De esta manera, el cuadro de la Ribera llegó a la línea de los 32 puntos, es puntero absoluto de la Tabla Anual y llega al Superclásico con River con la posibilidad de asegurarse el primer puesto de su zona.

Tras el final del partido, Pintita dio su habitual conferencia de prensa y la gran mayoría de las preguntas hicieron enfoque en el Superclásico del próximo domingo en el Monumental, pero el DT prefirió no dar indicios e hizo un análisis del partido y del presente del equipo: "Era muy importante ganar porque queríamos seguir en esta posición, estar ahí arriba, tratar de hacernos fuertes en nuestra casa independientemente del clásico que viene”, sentenció.

“Tenemos una semana para prepararlo y eso es lo importante, sabiendo que el equipo hizo un buen partido en líneas generales, entendimos situaciones de juego y se luchó. Por momentos en el primer tiempo nos costó un poquito la circulación que sí tuvimos en el segundo", completó.

La desubicada pregunta a Gago sobre el Superclásico ante River que lo descolocó

Luego siguió respondiendo otras preguntas, pero en un momento de la conferencia se generó un fuerte cruce entre el DT y Hugo Hernández, periodista partidario del programa Boca: una pasión de Tandil y Mar del Plata. El gran problema fue que el periodista tuvo una fuerte crítica contra Tomás Belmonte y dejó en claro que “camina la cancha”, según él. Ante esto, Gago quedó sorprendido al principio y luego lo cortó en seco aseverando que solo se trataba de la opinión de su interlocutor, aunque él no estaba para nada de acuerdo.

Por último, el entrenador de Boca se refirió al mal presente goleador de Edinson Cavani, quien falló un penal ante el Pincha: "Lo veo muy bien anímicamente, hizo un gran segundo tiempo, sostuvo tres o cuatro situaciones donde teníamos que tener el control del partido y lo hizo con sus movimientos. No me canso de repetir, es un futbolista que tiene más de 500 goles en Primera, porque no haga uno, dos o tres goles, no pasa nada. Va a seguir trabajando, trataremos que llegue lo mejor posible y cuando le toque patear otra vez el penal, si quiere lo va a patear, no pasa absolutamente nada", concluyó.