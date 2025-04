El grosero error que retiró al Loco Gatti y el enojo de La 12 por el apoyo a Alfonsín

Este domingo 20 de abril de 2025 quedará en la historia del fútbol argentino por haber sido el último de Hugo Orlando Gatti, gloria de Boca Juniors y leyenda del fútbol de nuestro país. Después de dos meses en estado crítico, el Loco falleció a los 80 años; y no son pocos los recuerdos que a las mentes de los fanáticos regresaron inmediatamente: su último partido en Boca, uno.

Un 11 de septiembre de 1988, aunque sin saberlo, Hugo Orlando Gatti atajó por última vez en Boca. Fue en la derrota 1-0 en la Bombonera ante Deportivo Armenio, cuyo resultado se debió a un error de su parte. El Loco había ganado seis títulos en el Xeneize, incluidas dos Copa Libertadores y una Copa Intercontinental, y a los 44 años (récord), después de 12 en el club, ya era una eminencia.

Pero el final no fue tan feliz. Aquella tarde ante Armenio, Gatti salió a cortar un pase al delantero rival Sergio Silvano Maciel, pero su característica desfachatez esta vez le pasó factura. Falló en el cruce, fue gol de Maciel y derrota de Boca 1-0 como local ante Deportivo Armenio. ¿Qué dijo Gatti después del partido? “Fue una pelota larga, yo salí a chocar y el delantero me ganó. No es ninguna cosa rara. Considero que no fue una falla mía, sino que se trató de una virtud de Maciel. Simplemente eso”.

El error que fue mortal

Después del error, el DT de Boca José Pastoriza le quitó la titularidad y se la dio a un chico, hoy arquero histórico, llamado Carlos “Mono” Navarro Montoya. Gatti siguió entrenándose, pero sin ser convocado, e inició una pelea pública con Pastoriza al punto de asegurar que al entrenador le quedaba “grande” Boca. La fuerte decisión, para con un ídolo, fue recibida por los hinchas de maneras diversas.

Es que, aunque los fanáticos en su mayoría apoyaron al arquero récord (765 partidos en Primera División), la relación entre Gatti y la barrabrava xeneize ya se había desencantado. ¿Las razones? El apoyo a la candidatura de Antonio Alegre y Carlos Heller a la presidencia del club por encima de Alberto J. Armando y, en primer lugar. Y también porque Gatti había participado en una publicidad del candidato radical a la gobernación de Buenos Aires, Juan Manuel Casella, mientras La 12 había apoyado al peronista Antonio Cafiero.

Gatti no dejó La Ribera y finalizó su contrato, aunque jamás volvió a tener lugar desde aquel error ante Armenio e incluso se ausentó a numerosas convocatorias. Se fue en junio de 1989 de una agria manera, y recién tuvo su merecido homenaje década más tarde, en su partido de despedida, el 3 de diciembre de 1998.