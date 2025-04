La tremenda sentencia del DT de Universitario sobre el técnico de River: “Gallardo es…”

Este miércoles desde las 21.30, River Plate tendrá su debut en la Copa Libertadores cuando visite a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima. Ambos integran el Grupo B junto a los ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil, lo que implicará que los de Núñez deberán viajar mucho cada vez que tengan que jugar de visitante, lo que convierte una zona accesible en los papeles en una en lo absoluto sencilla.

El Millonario arrancó el 2025 de manera bastante irregular, con resultados no necesariamente malos, pero con un rendimiento futbolístico que está dejando bastante que desear. Se espera que en el ámbito internacional pueda hacer la diferencia, como siempre acostumbró de la mano de Marcelo Gallardo, reconocido como uno de los mejores DTs del continente, incluso por sus pares, como Fabián Bustos, entrenador de la U que esta noche lo tendrá en frente.

El elogio de Fabián Bustos a Marcelo Gallardo

"Nunca lo enfrenté, pero sí me ha tocado enfrentar a otros grandes entrenadores. Siempre lo dije: para mí Abel Ferreira (Palmeiras) y Marcelo Gallardo son los dos mejores entrenadores del fútbol sudamericano. Ahora me toca enfrentarlo, ojalá que lo hagamos bien, lo vamos a hacer bien, estoy convencido. Es un gusto enfrentar a los mejores", apuntó en diálogo con Conmebol el exjugador de San Lorenzo, que desde que comenzó su carrera como técnico en 2009, siempre ha dirigido en ligas por fuera de Argentina.

Pero no solamente le dedicó elogios al Muñeco. También recordó la final de 2019, en la que River cayó ante Flamengo en el mismo estadio donde jugarán esta noche: "La vi, la mereció ganar y se le escapó en los últimos tres, cinco minutos. No creo igualmente que le pese porque creo que ningún jugador queda de ese equipo, salvo Franco Armani", apuntó el Toro. Además del Pulpo, del plantel actual también estaban en ese encuentro Gonzalo Montiel (no fue convocado para hoy por lesión), Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Paulo Díaz

E insistió al respecto: "Además, me acuerdo bien de ese partido y fue por detalles que lo perdió. No es por quitarle méritos a Flamengo o a Gabigol, que metió los dos goles, pero fue injusto el resultado, porque había hecho todo muy bien River para ganar ese campeonato", sentenció Bustos.