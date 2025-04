La tremenda confesión del Kily González tras el triunfazo agónico de Unión a Cruzeiro: “Estuvimos llorando una hora y media en…”

Luego de un comienzo irregular en el torneo Apertura, Unión se sacó la mufa, debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana al vencer agónicamente a Cruzeiro, último subcampeón, en el 15 de abril y se llevó tres puntos que valen más que oro. Esto se debe a que luego de varias caídas en el torneo local, el Tatengue pudo volver a regalarle una alegría a su gente y más en el certamen internacional.

Por su parte, el Kily González, entrenador de Unión, también se mostró contento por la victoria ante el elenco brasileño y en conferencia de prensa hizo un análisis de la trabajada y agónica victoria. Sin embargo, el DT había hecho una fuerte autocrítica tras la derrota frente a Aldosivi en Mar del Plata, por el Apertura. Incluso, se difundió una imagen muy apesadumbrado, agarrándose la cabeza mientras intentaban consolarlo. Es por ello que este martes, el técnico del Tatengue tuvo una fuerte confesión por lo ocurrido luego de perder con el Tiburón.

La cruda confesión del Kily González tras el triunfo agónico ante Cruzeiro

"Después de lo que nos pasó en el último partido, tuvimos una charla muy a corazón abierto, haciendo una autocrítica de que no podíamos jugar sin humildad. Estuvimos una hora y media llorando en el vestuario", aseguró, ya que en Santa Fe estaba instalada la posibilidad de que perdiera su trabajo en caso de caer frente al conjunto de Belo Horizonte.

"Recibimos críticas de todo tipo. En el fútbol argentino naturalizamos que te insulten, que se metan en cosas privadas. Uno tiene familia. Es humillante lo que hacen, está muy mal y esto afecta", añadió.

El análisis del Kily González tras el triunfo ante Cruzeiro. (Foto: archivo)

Sobre el análisis del triunfo, el Kily lanzó: "Esta clase de competencia les da prestigio al club, a los jugadores y a nosotros. A la gente, que hoy ocupó todos sus lugares, nos alentó y nos apoyó”.

Por último, en cuanto al torneo local, el Tatengue recibirá este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero en el 15 de abril y el DT dejó en claro que buscarán darle a la gente: "El domingo es otra chance para confirmar que lo que pasó con Aldosivi no va a volver a pasar. No le podíamos fallar otra vez a la gente. No era justo. Mañana nuevamente vamos a entrenar y pensar en lo que realmente nos interesa, que es el campeonato local. Nos estamos comprometiendo con el tema del descenso y no está bueno. Es otro desafío desde otro lado", concluyó.