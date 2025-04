La nueva chicana de Gorosito a Boca y la Bombonera en el aniversario de San Lorenzo

La rivalidad entre Néstor Gorosito y Boca comenzó luego del encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores en el que Alianza Lima se impuso por la mínima ante el equipo de Fernando Gago. En conferencia de prensa, Pipo lanzó una frase sobre La Bombonera que generó mucha bronca por parte de los hinchas xeneizes: "La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo sanata, un mito", sentenció.

“No es La Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, es que yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos que ha tenido”, opinó luego de eliminar por penales al Xeneize.

Gorosito volvió a disparar contra Boca y La Bombonera.

Dos semanas después, Alianza clasificó a la fase de grupos de la Copa y allí Pipo volvió a disparar contra el cuadro de la Ribera: "Fue como si hubiéramos jugado cuartos de final, semifinales y final, pero ahora no quiero ir a la Copa a participar, siempre voy con la máxima aspiración. Después, la realidad nos marcará para qué estamos. Dejamos en el camino a un candidato que invirtió 30 millones de dólares. Entonces, por qué no podemos jugar de igual a igual en cualquier lado. Puede ser que nos salga bien o mal, pero no nos vamos a meter atrás a defendernos. La idea es dar todo donde vayamos", aseguró.

Cada 1 abril se festeja el cumpleaños de San Lorenzo, club en el cual Gorosito es ídolo y en el que se consagró en varias oportunidades. En el aniversario 117 del Ciclón, Pipo subió una imagen a su cuenta de X y lanzó una nueva chicana contra Boca y su estadio. La burla es que eligió la tapa de El Gráfico de un 4-3 del cuadro azulgrana al Xeneize en la Bombonera, por el Clausura 93, en el que aparece Pipo festejando el cuarto gol de cara a la hinchada visitante.

Feliz aniversario a todos Los Cuervos !!!! pic.twitter.com/2RNvDu9nuQ — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 1, 2025

A pesar de que fue un día más que especial para Pipo, su equipo no tuvo el debut esperado en la Copa Libertadores, ya que Libertad de Paraguay venció por la mínima a Alianza Lima en Perú y se quedó con los primeros tres puntos del Grupo D donde también se encuentran Talleres de Córdoba y San Pablo de Brasil.