La aclaración de Gorosito sobre el “biri biri” de la Bombonera tras eliminar a Boca: “Yo entro a la cancha y…”

Néstor “Pipo” Gorosito es el gran ganador de la serie. Tras declaraciones picantes que encendieron la previa del desquite entre Boca y Alianza Lima por el Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores, el entrenador del conjunto peruano celebró eufórico la clasificación a la Fase 2. Y, en la conferencia de prensa posterior, volvió a relativizar a la hinchada de Boca y a aclarar lo que ya había opinado: que la Bombonera es “biri biri”.

Lejos de arrepentirse y envalentonado por el triunfo, el técnico de Alianza Lima reforzó su idea cuando le consultaron, otra vez, por las palabras que le había dedicado a la cancha de Boca: “No es La Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, es que yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos que ha tenido”, opinó.

La hinchada xeneize cantó anoche el famoso “movete, Boca, movete” y el estadio parecía una hoguera al ver que su equipo no se aseguraba la clasificación. Sin embargo, Gorosito no cree que se trate de algo distintivo: “Normalmente son así los equipos grandes de Sudamérica y el mundo, completamente lógico, pero a la cancha entran los jugadores, porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos”, afirmó.

Identificado con River y San Lorenzo y siempre picante cuando se trata de enfrentar a Boca, Pipo insistió: “No es por la cancha de Boca. Puedo ir al Maracaná y por ahí juego para la miércoles; y juego mal, no porque la gente me grite, sino porque el rival juega mejor que yo o porque tengo un mal día”.

Y retomó la idea que había expuesto días atrás. “Dentro de la cancha son 11 contra 11 y todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha. A nosotros, que los picamos a los jugadores, nos daban por muertos antes de jugar. El fútbol no se puede predecir, por eso es tan lindo y amplio”, completó el DT de Alianza Lima, el que más sonrió mientras dejaba el barrio de La Boca.