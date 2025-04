La contundente respuesta del Gato Oldrá sobre su posible regreso al Tomba como director técnico

A muy pocas horas del debut de Godoy Cruz en la Copa Sudamericana 2025 y en la recta previa al esperado encuentro ante Independiente Rivadavia del sábado que viene por el torneo Apertura, Daniel Oldrá habló de todo en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM. El Gato se refirió al momento que atraviesa el equipo de Esteban Solari, de cómo llegará el plantel al duelo con la Lepra y también de los rumores que lo acercaban nuevamente a la dirección técnica del Tomba.

El coordinador de fútbol del club habló del presente del equipo y afirmó que "siempre hablo con los chicos y con el entrenador cuando me requiere. Yo tampoco soy un tipo que me meto en cosas que no me corresponden, siempre cumplo mi función de cierta manera y la voy a seguir porque ya estoy viejo y es difícil que me hagan cambiar. Mientras me acudan, yo aparezco, hablo y trato de estar y a veces, en los malos momentos, es cuando uno más está”

El Tomba jugará este miércoles en Perú y el sábado ante la Lepra.

"El cuerpo técnico es muy nuevito, recién acaba de llegar, entonces tampoco hay que pedirle tantas cosas porque recién está terminando de conocer al plantel, hay que tener un poquito más de paciencia. Yo sé que todos queremos ganar, pero bueno, todo con causa de conocimiento porque si no nos volvemos todos locos. Hay muchas cosas que no se hacen de un día para el otro, armar algo cuesta muchísimo, porque nos ha pasado, y desarmar, lo puedo desarmar en 24 horas, entonces hay que tener paciencia”, admitió sobre el momento del conjunto de Solari.

El clásico contra Independiente Rivadavia

El Gato también se expresó sobre el encuentro entre el Tomba y la Lepra, que se jugará el próximo sábado en el Malvinas Argentinas: "Ellos saben que los últimos años no han tenido la posibilidad de ganarnos muchas veces, y en estos clásicos también juega mucho la cabeza. Por más que ellos tengan una semana tranquila, nosotros tenemos un viaje, tenemos que hacer un desgaste diferente, pero después te toca ir a un partido herido y ojo, hay que tener cuidado, porque a veces, cuando más herido estás, es cuando mejor te predisponés"

Oldrá era el DT del Tomba en el empate 0 a 0 del año pasado en el Gargantini.

"Claro que me hubiera gustado estar, más que vamos con la cabeza gacha, ya creen que nos han ganado 5 a 0, entonces me encantaría estar en ese momento porque sé que cuando más te dan por muerto, es cuando mejor te sentís para jugar un clásico, un partido de estos. Por más que nosotros hoy no estemos como quisiéramos estar, estos partidos son diferentes”, exclamó el exentrenador sobre un partido que tuvo la posibilidad de jugar con las dos camisetas.

Su vuelta a la conducción técnica

Por último, el ex defensor echó por tierra los rumores que indicaban un posible regreso a la dirección técnica ante la complicada situación de Godoy Cruz en la actualidad: "No quiero estar más, esa es la realidad, y menos en mi club, ya está. Yo creo que lo que se hizo ya está. Que vengan otros, que le den la posibilidad a otros entrenadores, de la casa, jóvenes. Yo ya estoy viejito, acabo de cumplir 58 años hace poco y ya he sufrido demasiado por mi club”