El nuevo goleador de la Lepra quiere “hacer historia” ante Godoy Cruz en su primer clásico

La cuenta regresiva de cara al gran partido del próximo sábado entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia está cada vez más cerca de terminar. Ambos equipos se preparan para lo que será el segundo encuentro que disputen en primera división, luego de aquel 0 a 0 del año pasado en el Bautista Gargantini.

Por el lado del equipo del Parque, el entrenador Alfredo Berti encontró algunas soluciones en la faz ofensiva durante el encuentro ante Racing. La lesión de Victorio Ramis obligó al técnico a mandar al campo de juego a Juan Ignacio Barbieri, quien respondió con un doblete que le permitió a la Lepra dar vuelta un partido que venía torcido.

El atacante, quien llegó procedente de Deportivo Armenio, charló en Una de más y contó sus sensaciones por este presente en el club: “La verdad que me agarra a los 28 años jugando mi primer partido oficial en primera y lo estoy disfrutando mucho, estoy aprovechando la oportunidad con muchas ganas de seguir creciendo, con muchas ganas de hacer historia también en el club. Tenemos un objetivo muy lindo por delante, así que la verdad contento y con ganas de más”

El olavarriense anotó un doblete ante Racing. Foto: ALF PONCE MDZ

“Sacando el partido con Tigre, que por ahí no nos salió nada, no fue ningún equipo superior a nosotros en el juego. Hemos perdido puntos por detalles, que puede pasar. Tratamos constantemente de achicar el margen de error, porque necesitamos sumar puntos y queremos clasificar. El cuerpo técnico labura muy bien, tenemos una idea clara de juego que nos la hace llegar y se hace fácil, ya nos vamos entendiendo dentro de la cancha”, apuntó el delantero sobre el momento del equipo, que figura noveno en la zona A del torneo Apertura 2025.

La dupla con Sebastián Villa

El futbolista nacido en Olavarría también hizo referencia a su relación con el delantero colombiano, quien lo asistió en los dos tantos contra la Academia: “Se te hace más fácil, es un excelente jugador y tengo muy buena relación. De a poco también nos vamos entendiendo en la cancha y se hace fácil, porque es un jugador que en el mano a mano por afuera te desequilibra y en cualquier momento la puede poner en el área. Es cuestión de entenderse, de estar en el lugar donde cae la pelota y meterla”

El clásico con Godoy Cruz

Por último, Barbieri empezó a palpitar el encuentro del próximo sábado ante el Tomba y afirmó que “se viene ahora un partido también importante y la verdad que me motiva a seguir dando más. Yo siempre soy de esos jugadores que siempre quiere más, no me conformo con nada y ahora el finde también hay una linda oportunidad para hacer historia, hacer un buen partido y seguir por más”

El atacante jugará su primer clásico en Mendoza. Foto: Marcos García/MDZ

“Ni bien terminamos el partido de Racing, esa noche festejamos y descansamos, pero ya nos pusimos en el próximo partido con Godoy Cruz, que es un partido especial para los hinchas, pero para nosotros no deja de ser un partido más. Es un partido donde tenemos que ir a ganar, como lo hacemos siempre, estamos mentalizados y necesitamos también ganar para seguir prendidos en la tabla”, cerró el atacante, que será titular en reemplazo de Pipe Ramis.

La nota completa con Una de más