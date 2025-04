El héroe de Malvinas que fue campeón con Independiente Rivadavia

En una jornada de conmemoración en honor a los veteranos y los caídos en la guerra de Malvinas, en MDZ repasamos la historia de Luis Escobedo, uno de los tantos héroes que tuvo que interrumpir su sueño para defender los colores de nuestro país en el archipiélago. Al regresar, el marcador de punta pudo continuar con su deseo y logró llegar a lo más alto con Independiente Rivadavia.

Con apenas 17 años, el ex defensor ya se había integrado al primer equipo de Los Andes y llegó a completar poco más de un puñado de encuentros con el Milrayitas. Cuando todo parecía brillar, llegó la citación para ir a la batalla del Atlántico Sur, un desafío inesperado para un joven lleno de anhelo, lejanos a todo tipo de violencia.

Escobedo recibió la citación para ir a Malvinas con 17 años. (X)

El propio Escobedo reconoció años después cómo fueron sus primeros momentos en Malvinas, en donde dejó en claro que su pasión por la redonda no se había detenido ni un segundo: "Los primeros días solo pensaba en el fútbol. Solo me interesaba saber cómo habían salido Los Andes” dijo en La Clase 62.

Posteriormente, el ex marcador de punto confesó cómo fueron las jornadas posteriores: “Nadie sabía adónde nos llevaban. El tema fue cuando empezaron los bombardeos y todo lo demás. Recién entonces nos dimos cuenta que estábamos en la guerra, que era cierto, y comenzamos a vivir una experiencia terrible, a convivir con el miedo, el terror y con lo que en realidad iba a suceder más adelante. Allí se terminó nuestra adolescencia”

Una vez finalizado el conflicto en Malvinas, Escobedo regresó a Buenos Aires con la intención de retomar el sueño que se había interrumpido meses atrás, aunque no fue una etapa sencilla: "A mí el fútbol me sacó de un lugar del que los demás muchachos no pudieron salir, me salvó la vida” expresó.

Luis Escobedo estuvo en la guerra de Malvinas y fue campeón con Independiente Rivadavia. (X)

En su vuelta defendió los colores de Los Andes, Belgrano de Córdoba, Colón, Vélez, Santiago Wanderers de Chile, Independiente Rivadavia, Temperley y Dock Sud donde se retiró. Precisamente, en Mendoza logró el título de Liga Mendocina en el año 1992/1993, el cual quedará grabado a fuego como un hito más en su historia.

De hecho, el actual veterano de guerra pasó a integrar las páginas doradas del club leproso, ya que la final de aquel año fue ni más ni menos que ante Godoy Cruz, el clásico de toda la vida. En aquel plantel también aparecían figuras de la talla de Garín, Nicotra, Coloccini, el Gato Oldrá, Minotto y Ariel Paolorossi.

Además juega para el equipo Senior del Gasolero y la Selección argentina de mayores de 50 años y ya visitó las Malvinas, en donde quedó detenido algunos días junto a siete personas por "ofensas e insultos" que denunciaron algunos residentes.