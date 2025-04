El grande de Sudamérica que tiene en carpeta a Gaby Milito para sumarlo como DT

Luego de perder la final de la Copa Libertadores ante Botafogo en el Monumental, Gabriel Milito fue despedido del Atlético Mineiro y desde ese entonces no volvió a dirigir. No obstante, en las últimas horas, se conoció la noticia de que un gigante de Sudamérica y campeón de la Copa tiene en carpeta al DT argentino.

El Fluminense, equipo que echó a Mano Menezes luego de la primera fecha del Brasileirao en la que el equipo carioca perdió ante Fortaleza, sigue de cerca al Mariscal. Incluso, el presidente del club, Mário Bittencourt, ya está realizando las gestiones para poder contratar a un nuevo entrenador.

Sin embargo, Milito no es la única opción que el Flu tiene sobre la mesa, ya que Luís Castro, ex Botafogo, también estaba en la órbita, aunque habría perdido chances. Otro es Odair Hellmann, desvinculado del Al Raed de Arabia. Y por último se encuentra Renato Gaúcho, ex Gremio de Porto Alegre.

Gabriel Milito en la órbita del Fluminense. (Foto: archivo)

El portal RTI Esporte brindó información sobre la negociación. Se confirmó que al argentino se le propuso un salario mensual de 600.000 reales (105.000 dólares), cifra que fue una de las condiciones establecidas por Bittencourt para seguir con las conversaciones. Milito dio su aprobación. También se indicó que su equipo de trabajo sería el mismo que acompañó en Belo Horizonte. Además, el medio afirmó que la directiva del club tiene la intención de hacer público lo antes posible el nombre del nuevo técnico.

El Flu debutó en la Copa Sudamericana con un triunfo

De Jhon Arias pra German Cano.

Nosso primeiro gol na @sudamericanabr não tinha como ser diferente! uD83CuDDEDuD83CuDDFA pic.twitter.com/cGjHkLXNe6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2025

El pasado martes, se puso en marcha la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El elenco carioca que participa del segundo certamen continental logró un triunfazo en su visita a Colombia al imponerse por la mínima a Once Caldas con un gol de Germán Cano de cabeza.