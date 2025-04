La insólita revelación de Muniain sobre cómo se dio su llegada a San Lorenzo: "Me decían que..."

Una de las llegadas más resonantes que vivió el fútbol argentino en los últimos años fue, sin dudas, la de Iker Muniain a San Lorenzo. El arribo del volante ofensivo español sacudió el mercado de pases de mitad de 2024 y marcó un precedente para futuras contrataciones de figuras extranjeras de ese calibre. Incluso, en este último mercado, Ander Herrera, también exfutbolista del Athletic Bilbao, llegó a Boca

La llegada del Vasco al Ciclón no solo llamó la atención por su desembarco en Argentina, sino que cobra aún más peso si se tiene en cuenta su trayectoria. Desde sus comienzos en las divisiones juveniles, Muniain nunca dejó de vestir la camiseta del club de San Mamés. En total, defendió los colores del conjunto vasco durante 15 temporadas consecutivas como profesional hasta que le puso punto final y arribó al cuadro azulgrana.

En este contexto, el talentoso mediocampista está por lanzar una serie documental que repasa su legado y pone el foco en la determinación que implicó dejar atrás su vida en España para afrontar un nuevo desafío en Boedo, y en las últimas horas se difundió un adelanto donde él mismo cuenta algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo se dio su arribo al club.

La confesión de Muniain sobre su llegada a San Lorenzo

A días del estreno de El Pibe Muniain, la serie que será transmitida por Movistar+, el ídolo del Athletic de Bilbao habló sobre el instante en que apareció la chance de sumarse a San Lorenzo: “Escuché, como siempre hago, todas las opiniones de mi familia y de mis amigos", sentenció en primera instancia.

“Sinceramente algunos me decían que estaba un poco loco, que pensara bien y que había opciones, quizá, más tranquilas o económicamente mucho mejor. Uno se tiene que guiar por lo que tiene adentro, a mi lo que me movía y lo que me ilusionaba era esto”, agregó.

Finalmente, su representante también dio un indicio nunca antes visto: “Después de tener videollamadas con un club de Arabia Saudita, él me dijo ‘si tengo que irme a cualquiera de estos clubes, me haces la putada de mi vida'”, reveló.