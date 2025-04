El análisis de Guillermo Barros Schelotto tras el 1-0 ante Talleres en Córdoba: "Creo que fue muy..."

Después de tres derrotas consecutivas, Vélez volvió a festejar en el torneo Apertura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se llevó tres puntos de oro en su visita al Mario Alberto Kempes luego de vencer por la mínima a Talleres de Córdoba con un gol de Maher Carrizo a los 48 minutos. De esta forma, el Fortín llegó a la línea de los 11 puntos y aún mantiene la esperanza de poder clasificar a los octavos de final del certamen local a falta de dos fechas (recibe a Gimnasia y visitará a River).

Tras el partido, el DT del conjunto de Liniers habló en conferencia de prensa e hizo un correcto análisis de lo que fue la victoria en Córdoba: "Creo que hicimos un muy buen partido. El equipo no salió a especular. En el primer tiempo no le dimos ninguna posibilidad al rival pero en el segundo sentimos un poco el desgaste y los cambios. En líneas generales contento con la victoria", sentenció.

La palabra de Guillermo luego del triunfo en Córdoba

Por otra parte, habló sobre los cambios y la importancia que tuvieron de cara al resultado final: "Los cambios tuvieron que ver con el desgaste del partido y con el cual venimos. Lo importante es el rival contra el cual se ganó y la cancha en la que se ganó. Creo que fue muy importante haber ganado acá", mencionó.

Por otra parte, el Mellizo se refirió a lo que será el encuentro de este miércoles ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen en el que el Fortín ganó sus dos primeros compromisos: "El viaje a la altura lo vamos a hacer el martes. Entrenamos ese día en la Villa Olímpica y nos vamos. Vamos directamente a la altura. Estamos en condiciones físicas de hacer el partido que nos imaginamos", confirmó.

Vélez tendrá una dura parada en su visita a Bolivia. (Foto: archivo)

“El equipo lo vamos a analizar el lunes, martes. Obviamente que la seguidilla de partidos no es conveniente, pero entiendo que con cuatro días se van a recuperar todos bien y no deberían tener problemas de cansancio. Yo no hice la pretemporada, estaba el técnico anterior. Desconozco cuál fue el trabajo previo a esta seguidilla. Tomé el cargo y empezamos a jugar cada tres días. No tuve tiempo ni de pretemporada ni de entrenamiento, pero los veo bien en cuanto al rendimiento, los datos que nos dan los profes son buenos, promedio. En ese aspecto, sin haber estado en la parte de pretemporada, creo que estamos bien", destacó

"Sería muy bueno conseguir los tres puntos. Trataremos de prepararlo bien físicamente para no tener inconvenientes más allá de la altura", concluyó.