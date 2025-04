Andrada, el héroe de Gimnasia: "El equipo va a dejar el alma y la vida"

Gimnasia y Esgrima venció 1-0 a Central Norte de Salta en su cancha, estiró su invicto a once partidos y continúa en lo más alto de la zona "B" con 23 puntos. El héroe de la jornada fue Brian Andrada, que marcó el único tanto del encuentro a los 33 minutos de la parte inicial. Tras la victoria, el goleador habló en conferencia de prensa y expresó su felicidad.

Al respecto del juego, el atacante comentó: "Estoy muy contento, lo importante es que dejamos los tres puntos en casa frente a un gran rival, que es duro, viene de ascender y se ha parado muy bien en la categoría".

Luego, el jugador surgido en la cantera del Mensana indicó: "Estoy feliz por el gol, lo venía buscando hace bastantes partidos y gracias a Dios pude convertir para ganar". Además, el tanto tuvo un condimento especial: "Fue mi primer gol desde que volví al club, estuvo toda mi familia que es hincha de Gimnasia y por eso lo venía buscando mucho, el tanto es para ellos y para el equipo".

Andrada marcó su primer gol en su retorno a Gimnasia. (Prensa GyE)

Acerca de la relación con sus compañeros, soltó: "La verdad es que hay un grupo tremendo, se ve en los partidos. Hoy todos me vinieron a abrazar por el gol, hay un gran compañerismo y todos tiramos para el mismo lado".

Acerca de los golpes que recibió (que lo obligaron a abandonar el campo), soltó: "En el primer tiempo me rompieron el botín y en el segundo tiempo me agarró el mismo jugador, en la misma zona, me fue a buscar ahí. Se me inflamó todo y estoy con bronca, casi me quiebra el pie. Vamos a ver cómo evoluciona con el correr de los días, ojalá que no sea nada grave, ahora me duele muchísimo".

Andrada también dejó un mensaje a los hinchas: "Que nos sigan apoyando, el equipo no los va a dejar tirados, siempre va a ir al frente, va a dejar el alma y la vida en cada partido. Es lo que nos pide Ezequiel siempre".

"El equipo va a dejar el alma y la vida en cada partido" expresó Andrada. (Prensa GyE)

Por último, indicó: "Vamos a pasar las pascuas disfrutando porque somos punteros, venimos haciendo las cosas bien y eso nos da una alegría tremenda. Nos vamos a preparar de la mejor manera, corregiremos los errores y vamos a pensar en Chicago, que tiene jugadores de jerarquía y es uno de los equipos fuertes de la categoría, a pesar de que no están pasando un buen momento. Van a venir a jugar con el puntero y van a dar el 100%".