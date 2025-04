Qué piensa Riquelme del partido despedida que Tevez quiere hacer en la Bombonera a fin de año

Como cualquier ídolo de un club, Carlos Tevez quiere tener su partido de despedida en la Bombonera. El Apache, que dejó el fútbol en 2022, expresó su deseo de cerrar su etapa futbolística con un encuentro en el mítico estadio de Boca: “Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”, expresó Carlitos en una entrevista con Olga TV.

Su idea es que se dispute a fines de año, lejos del calendario competitivo, y buscará juntar a las estrellas e iconos del deporte mundial que marcaron su carrera para compartir una jornada más que especial con los fanáticos xeneizes. Incluso, intentará lograr algo único que es juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una cancha y que ambos jueguen juntos.

No obstante, para que todo esto se pueda llevar a cabo, el nacido en Fuerte Apache tendrá que sentarse a hablar con Juan Román Riquelme, presidente de la institución azul y oro, para que le de autorización de utilizar el Templo. “Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román, decirle del tema de la cancha”, mencionó en la entrevista.

La postura de la dirigencia de Boca a Tevez sobre su partido de despedida. (Foto: archivo)

Por su parte, según informó el medio deportivo Olé, desde el lado de la dirigencia xeneize la respuesta fue positiva. En principio, existe buena disposición para que el partido homenaje al Apache se lleve a cabo en la Bombonera. La dirigencia reconoce la importancia de Carlitos en la historia del club y considera fundamental brindarle un reconocimiento. Sin embargo, está claro que antes deberá concretarse una conversación cara a cara entre los involucrados.

La relación entre JR10 y Tevez nunca fue estrecha. Siempre hubo respeto mutuo, pero no un vínculo de amistad o confianza. A eso se suman diferencias políticas que salieron a la luz en el último tiempo, ya que Riquelme mantiene una fuerte rivalidad con Mauricio Macri, mientras que el exfutbolista del Manchester United mantiene una relación cercana con el exmandatario, aunque dejó en claro que no respaldó su candidatura ni tiene intenciones de involucrarse en la política: “No voy a ser presidente de Boca. No lo tengo en mente. Primero, porque no estoy capacitado. Segundo, soy técnico. Quieren meterme en un terreno político al que no pienso entrar”, sentenció.