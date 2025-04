Grindetti señaló cuándo podría jugarse Atlético Tucumán-Independiente: "No podemos arriesgar a los jugadores"

Este viernes por la noche, Independiente debía visitar a Atlético Tucumán por la feca 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Sin embargo, las condiciones climáticas no ayudaron y, tras una intensa lluvia que no paró en ningún momento, a la hora programada para el inicio, las 21.30, el árbitro Darío Herrera decidió suspender el encuentro por las condiciones en las que se encontrada el campo de juego.

"Desde que llegamos al estadio no paró de llover. Recorrimos el campo y la pelota no circulaba en ningún sector. La línea está tapada por agua, es imposible jugar así. Lo más importante es que no podemos arriesgar a los jugadores en estas condiciones. Lamentablemente, tuvimos que correr el partido", relató ante la prensa ni bien se confirmó la noticia Néstor Grindetti, presidente del Rojo.

Las declaraciones de Grindetti tras la suspensión del partido

"La cancha se hace indomable y, más allá de lo deportivo, está la salud de los futbolistas. Era lo más sensato", destacó en ese sentido. De todos modos, ante la postergación, es una verdadera incógnita cuándo podrá volver a programarse el encuentro, ya que los de Avellaneda no podían permanecer en la provincia del norte debían regresar esa misma noche, pensando en que el martes deberán jugar en Asunción por Copa Sudamericana frente a Guaraní.

"Nos volvemos porque el lunes tenemos que viajar a Paraguay", explicó Grindetti. Tras esto, dio una fecha tentativa en la que Independiente podría jugar este duelo ante el Decano: "Tenemos una semana entre el partido con Riestra (domingo 27 de abril) y el de Rosario Central (domingo 4 de mayo), que no teníamos compromisos en el medio, y veremos qué decide la AFA respecto a la reprogramación".

Sin embargo, si bien esa se presenta como la única semana antes del cierre de la fase regular del Apertura que tiene libre el Rojo, es más complicado el panorama de Atlético Tucumán, ya que el lunes 28 de abril debe visitar a Godoy Cruz en Mendoza. Sin vuelos directos entre ambas provincias, el regreso no será tan rápido, por lo que la AFA tendrá que moverse rápido para encontrar un día que le permita a ambos equipos poder jugar el partido postergado en igualdad de condiciones.