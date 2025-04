Zubeldía estalló de bronca y discutió con un periodista tras el empate de San Pablo: "Eso no es ser hincha, eso es..."

El pasado miércoles, en el marco de la 4ª fecha del Brasileirao, San Pablo perdió la oportunidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo y alejarse de la zona de descenso. El equipo de Luis Zubeldía se estaba por llevarse tres puntos de oro del Nilton Santos, pero el Botafogo se lo empató sobre el final y todo quedó 2-2.

De esta forma, el elenco paulista acumula cuatro empates en la misma cantidad de fechas jugadas y está 16°, un puesto por encima de la zona de descenso. Además, en el país vecino empiezan a crecer los rumores sobre una posible salida del exentrenador de Lanús y Liga de Quito, quien había llegado al club en abril del 2024 y dirigió 68 encuentros en los que sumó 30 triunfos, 21 empates y 17 derrotas.

La discusión entre Zubeldía y un periodista en el empate 2-2 entre San Pablo y Botafogo

No obstante, eso no fue lo único que sucedió, ya que en conferencia de prensa, el pampeano tuvo un fuerte cruce con un periodista partidario del club. El problema se originó cuando le preguntó sobre una discusión entre Alan Franco y André Silva, dos compañeros de equipo, y Luis, sin pelos en la lengua y con mucha bronca, contestó: "¿Para vos es importante? No es una pregunta importante. Perdimos un partido en el que hicimos un esfuerzo bárbaro. ¿Para vos no es normal una discusión en el fútbol? ¿O querés vender? Vamos a otra pregunta, esa no me gustó".

"Es de mala educación después de haber jugado un partido importante prestar atención o poner el foco en dos o tres jugadores que por supuesto luego de un empate pueden estar enojados porque queríamos ganar. ¿A vos te parece que después del primer tiempo que se hizo era una pregunta para ponerla adelante de todo?", agregó.

Para cerrar y terminar de contestarle al trabajador de prensa, el argentino lanzó una tajante acusación contra él: "Eso no es ser de hincha de San Pablo, eso es ser de otro equipo".