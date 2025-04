Tras la eliminación del Real Madrid, palazo de Courtois ¿para Mbappé y Vinicius?: “Hay que jugar más como…”

Esta vez no hubo remontada épica. Luego de varias hazañas en el Santiago Bernabéu y ante su público, el Real Madrid se despidió de la Champions League en los cuartos de final. Tras el 0-3 en Londres, el Arsenal hizo los deberes, ganó 2-1 en España y se aseguró su pasaje a las semifinales en donde se verá las caras con el PSG de Luis Enrique.

Tras la eliminación ante los Gunners, el primero que salió a hablar ante los medios fue Thibaut Courtois, el mejor futbolista del Merengue durante toda la serie y que le tapó un penal a Bukayo Saka en el inicio del partido. El arquero belga no se guardó nada de lo que pensaba y sin pelos en la lengua hizo una contundente autocrítica sobre el nivel general mostrado en ambos partidos. Estas palabras generaron mucho polémica en Madrid, ya que fueron elogiadas por muchos hinchas inconformes por la serie realizada y otros destacaron que fue un dardo hacia Vinicius y Kylian Mbappé, dos de las megaestrellas del equipo de Ancelotti.

El palito de Courtois a Vinicius y Mbappé tras la eliminación ante el Arsenal

“A veces hay que jugar más como un equipo y no tan individual. Hay que hacer autocrítica y mirar todo con atención. Si doblan marcajes a Vini o Mbappé, te sale una vez, pero no siempre. Metimos muchos centros, pero este año no tenemos un Joselu para ganar esos duelos: quizás necesitemos jugar más fútbol de equipo", sentenció.

"Hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo. Si queremos seguir adelante, tenemos que mejorar eso para seguir siendo buenos en ataque y en defensa. Hay que mirarlo todo y hacer autocrítica", completó. Y rápidamente evitó entrar en alguna polémica con respecto al DT: "No hay ninguna duda con Ancelotti. El mensaje pasa y hacemos en el campo lo que él nos pide", mencionó.

Ancelotti habló sobre su futuro en el Madrid

Por su parte, Carletto también habló en conferencia de prensa y puso en duda su continuidad en el banco de los suplentes del equipo español de cara a la próxima temporada: "Puede ser que el club decida cambiar. No sé dónde estaré la próxima temporada, no pienso en eso. Puede ser este año o el próximo año. El día que termine en este club solo puedo agradecer a este club, nada más. Después, si mi contrato se acaba hasta el final o no, me da igual", admitió.