Atento, Real Madrid: la fuerte sanción a la que se expone Carvajal por su cruce con Saka

Esta vez no hubo mística copera en el Santiago Bernabéu. Luego de remontar varias series de formar inédita e increíble, el Real Madrid no pudo gestar la heroica tras el 0-3 en Londres y terminó perdiendo por 2-1 ante el Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. De esta manera, el vigente campeón no podrá defender su corona y la tendrá que ceder a los Gunners, PSG, Barcelona o Inter de Milán.

En un partido dominado de principio a fin por los dirigidos por Mikel Arteta, el Merengue fue más empuje que fútbol. Incluso, el único gol de la llave llegó por medio de un grosero error de Saliba, que le dejó servido el 1-1 a Vinicius Junior. No obstante, los Gunners podrían haber sentenciado rápidamente la serie antes del cuarto de hora de juego, ya que Bukayo Saka tuvo la oportunidad de abrir el marcado desde el punto penal, pero el extremo inglés picó la pelota y Courtois le adivinó el disparo.

El fuerte cara a cara entre Carvajal y Bukayo Saka

Esa acción no fue bien vista por parte del equipo español y tras el cierre del primer tiempo, Daniel Carvajal, futbolista que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y se perderá lo que resta de temporada, lo encaró al inglés y, según explican los medios locales, le recriminó por el intento de picar su penal. No obstante, ese encontronazo justo antes del ingreso al túnel de vestuarios, podría ser objeto de una investigación y eventual sanción por parte de UEFA.

Antes que nada, es importante señalar que cualquier sanción que pueda recibir Dani Carvajal por su agresión a Saka dependerá de si su conducta fue reportada por los árbitros del partido. En caso contrario, quedará en manos de la UEFA decidir si actúa de oficio basándose en las imágenes del incidente.

El picante festejo de Saka en el Bernabéu. (Foto: EFE)

En ese marco, las grabaciones muestran al lateral derecho español infringiendo dos disposiciones del reglamento disciplinario de la UEFA, ambas contempladas en el artículo 15. La primera es la sección 15.a.viii, que establece que un jugador debe ser sancionado por "participar en un partido cuando no está habilitado para jugar, si se considera que la sanción es pertinente".

La segunda es la sección 15.e, que estipula una "suspensión de tres partidos de competición o un período determinado por agredir a otro jugador o a cualquier persona presente en el encuentro". Bajo esta normativa, Carvajal podría enfrentar una sanción de hasta cuatro partidos en competiciones UEFA, ya sea con el Real Madrid o con el equipo en el que esté registrado al momento de disputar dichos encuentros.