Atento, Colapinto: qué dijo Jack Doohan en la previa del GP de Arabia Saudita

Este fin de semana a partir de las 14 se correrá la quinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. En Yeda, Arabia Saudita, se cerrará la seguidilla de tres GP seguidos que comenzó en Suzuka y que tuvo como flamante ganador a Max Verstappen, continúo en Bahréin con el triunfo de punta a punta de Oscar Piastri y que culminará en el nuevo trazado del Medio Oriente, antes de un descanso previo a la fecha de Miami.

Este quinta jornada en el circuito de Yeda, inaugurado en el 2021, tendrá la carrera nocturna que serán 50 al trazado de 6,174 kilómetros de cuerda para un total de 308,45. Además, estarán las tres prácticas y la clasificación del sábado.

De cara a este nuevo GP, Alpine volverá a presentar a sus dos pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, más el estonio Paul Aaron como reserva, pero no tendrá la posibilidad de manejar el monoplaza en ninguna de las dos prácticas. Por su parte, Franco Colapinto seguirá en Enstone con el simulador. El equipo francés que venir de sumar sus primeros puntos en el Campeonato de Constructores tras el séptimo puesto de Gasly en Bahréin, buscará mantener el buen rendimiento y poder salir del fondo de la tabla que comparte con Kick Sauber (ambos 6 unidades).

Doohan analizó su rendimiento en el GP de Bahréin. (Foto: archivo)

En la previa de la FP1, quien salió a hablar con los medios fue Doohan. El piloto australiano que sigue en deuda, ya que no pudo sumar puntos desde su llegada al Gran Circo, habló sobre su rendimiento en Sakhir: "Fue un fin de semana positivo en Bahréin para el equipo, con un coche realmente competitivo y Pierre asegurando puntos para el equipo en séptimo lugar. Por mi parte, estoy contento con el rendimiento general, pero me fui decepcionado con el resultado final, ya que algunas cosas simplemente no salieron como esperábamos", sentenció.

"Conseguimos nuestro mejor resultado en la clasificación como equipo y durante la mayor parte de la carrera, ambos coches lucharon entre los 10 primeros, lo que demuestra que somos capaces de meternos en la pelea y luchar por los puntos. Tuvimos mala suerte con el resultado final en mi lado del box. Nos vimos perjudicados por la salida del Safety Car, ya que habíamos conseguido un margen decente con el undercut y teníamos una buena posición en pista, pero enfrentarnos a los que llevaban neumáticos blandos más frescos hacia el final resultó demasiado difícil para mantener la lucha por los puntos", añadió.

Por último, palpitó lo que será la quinta carrera del año: "Nuestro enfoque cambia este fin de semana en Arabia Saudita para cerrar el triplete. Una vez más, es un circuito en el que tengo experiencia previa de Fórmula 2 y, con su naturaleza rápida y fluida, será importante utilizar ese conocimiento para asegurar la victoria desde el principio del fin de semana y aprovechar al máximo. Tenemos un impulso positivo para sumar más puntos para el equipo”, concluyó.